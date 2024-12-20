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Олаф Шольц поспілкувався з Трампом щодо довгої війни в Україні

19:20 20 грудня 2024
Олаф Шольц та Дональд Трамп

Канцлер Німеччини Олаф Шольц знову поговорив по телефону з новообраним президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Про це заявив речник федерального уряду Штеффен Хебештрайт.

У центрі розмови були виклики політиці безпеки в Європі.

«Обидва погодилися, що війна росії проти України триває надто довго і що важливо якнайшвидше стати на шлях чесного, справедливого та сталого миру», — йдеться у повідомленні.

Канцлер наголосив, що продовжуватиме підтримувати Україну в її захисті від російської агресивної війни стільки, скільки буде потрібно.

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Зазначимо, що напередодні Шольц заявив, що не постачатиме Україні крилаті ракети Taurus, додавши, що його в цьому підтримує Дональд Трамп, який вважає «неправильним рішенням» давати Києву далекобійну зброю.

Раніше «ФАКТИ» публікували думку американського дипломата про те, що остаточною гарантією безпеки для України є її членство в НАТО.

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