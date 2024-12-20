Найпоживніший овоч у світі: дієтологи радять кожному додати його до свого раціону

Багато хто з українок знають, що деякі види чаїв можуть допомогти жінкам схуднути, тому сміливо вживають їх. В той же час не кожній жінці відомо, що найбільш поживним продуктом на шляху до втрати зайвої ваги вважається брюссельска капуста, яку багато спеціалістів рекомендують включати до збалансованої та здорової дієти. Про це пише британське видання.

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В той же час у багатьох українок цей продукт точно не перебуває в топі покупок. І дехто навіть не знає, як її приготувати! Однак дієтологи стверджують, що багатьом просто необхідно переглянути свої погляди на цей овоч. Справа в тому, що він може допомогти вирішити багато проблем зі здоров'ям, оскільки багатий цінними вітамінами та мінералами, а також містить у собі багато клітковини. Так що навіть якщо ви ненавидите брюссельську капусту, вам слід дізнатися більше про цей суперфуд і постаратися ввести його в раціон.

Це може здатися прописною істиною, але їсти овочі дійсно корисно. Багато хто забуває про те, що організму просто необхідно щодня отримувати достатньо вітамінів. І тому віддають перевагу не свіжим овочам, а крохмалистій та обробленій їжі. При цьому рослинні продукти приносять реальну користь нашому тілу й у довгостроковій перспективі здатні вберегти багатьох захворювань.

Так, згідно з дослідженнями, брюссельська капуста знаходиться у списку лідерів із поживних речовин. У ній міститься більше вітаміну С, ніж у лимоні. Він необхідний роботи всіх систем органів, підтримки імунітету, синтезу колагену та обміну речовин. Крім того, цей овоч багатий на кальцій, який забезпечує зміцнення кісток, нігтів і волосся. А ще у 100 грамах брюссельської капусти міститься не менше 4 грамів клітковини. Вона потрібна для нормальної роботи кишечника та покращення травлення.

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Цей овоч, як і інші хрестоцвітні, можуть допомогти запобігти багатьом поширеним видам раку. Це пояснюється тим, що вони мають у складі протиракові рослинні сполуки, зокрема глюкозинолати, які допомагають виводити токсини і канцерогени з організму. Дослідження показало, що додавання більшої кількості будь-якого з видів капусти в щоденний раціон може також знизити ризик серцевих захворювань.

Вся справа в «хорошому» та «поганому» холестерині. Речовини в капусті допомагають знизити рівень другого, а отже, допомогти убезпечити судини від жирових відкладень та утворення бляшок.

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Якщо навіть ці аргументи не переконали вас полюбити смак брюссельської капусти, то розкриваємо секрет: шеф-кухарі вже давно вигадали сотні рецептів, які допомагають приховати неприємну гіркуватість від цього овочу. Тому вам потрібно лише вибрати той, який припаде до душі і нарешті ввести цей суперфуд у свій план харчування.

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Радимо також звернути увагу на прості методи позбавлення від так званого абдомінального ожиріння, тобто жирових відкладень на животі.

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