Високий вміст нікотину в паучах потребує врегулювання, адже це загрожує здоров’ю, — провідні лікарі України

Українські лікарі різної спеціалізації відзначають необхідність законодавчого регулювання максимальної концентрації нікотину в безтютюнових нікотинових подушечках (паучах), яка перевищує дозу 20 мг. Адже висока доза нікотину в них загрожує здоровʼю людей, а сьогодні на ринку присутня продукція із вмістом нікотину 150−300 мг.

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Зокрема, у коментарі «ФАКТАМ», генеральний директор Національного інституту хірургії і трансплантології ім. Шалімова Олександр Усенко зауважив, що дозу нікотину в паучах обовʼязково потрібно законодавчо обмежити, адже йдеться про небезпеку для здоровʼя громадян.

«Безумовно треба обмежувати. Адже ми рухаємося в Європейський Союз, де усі ці механізми давно відпрацьовані: різні соціальні програми, попередження людей про небезпеку та ризики захворювання тощо. Є практика, коли страхові компанії не покривають витрати застрахованого, якщо хвороба виникла через вживання надмірних доз нікотину. Давайте переймати досвід наших закордонних партнерів і будемо про це дбати», — закликав Усенко.

За його словами, за обігом будь-яких продуктів, які містять нікотин, має бути встановлений відповідний законодавчий контроль.

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Він зазначив, що до лікарів часто звертаються зі скаргами люди, які вживають нікотиновмісткі продукти з великою дозою нікотину.

Олександр Усенко також нагадав, що паління — це загроза здоровʼю людини, і якщо курці поки що не можуть позбавитися шкідливої звички, то принаймні питання вмісту нікотину у виробах необхідно негайно врегулювати.

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З такою думкою погоджується і заслужений лікар України, професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини Національного медичного Університету ім. О.О. Богомольця Вадим Шипулін.

Він упевнений, що обіг нікотинових подушечок з високою концентрацією нікотину має бути обовʼязково врегульований законом, адже обмеження концентрації вмісту нікотину до 20 мг значно знижує ризики для здоров’я людини.

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«Це потрібно регулювати на рівні закону, тому що продукти, які містять нікотин мають вплив на організм. На жаль, дехто намагається обійти цей момент, тому це все має законодавчо регулюватися державою. Тому що це, безумовно, впливає на здоровʼя населення», — вважає Шипулін.

Він наголосив, що надмірна доза нікотину у таких продуктах становить небезпеку для людини.

Шипулін також впевнений у тому, що люди, які вживають надмірну дозу нікотину будуть змушені частіше звертатися до лікарів, зокрема, до пульмонологів та наркологів.

Його колега, кардіохірург, директор Інституту ім. Амосова Василь Лазоришинець також пояснив, чому підтримує законодавче врегулювання дозування нікотинових паучів.

«Я абсолютно підтримую (законодавче врегулювання продукції, яка містить нікотин. — Ред.), і те, що повинно регулюватися — має регулюватися», — сказав кардіохірург.

Нагадаємо, голова Держпродспоживслужби Сергій Ткачук заявив про необхідність законодавчого врегулювання максимального вмісту нікотину в нікотинових паучах на рівні 20 мг. Тема також активно обговорюється громадськими організаціями та експертами.

Крім того, з липня 2024 року в Україні заборонено продаж ароматизованих сигарет та е-сигарет. А у Верховній Раді найближчим часом готуються прийняти законопроєкт про збільшення акцизів на сигарети.

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