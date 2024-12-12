Ринок нікотинових паучів в Україні потребує невідкладного законодавчого регулювання, зокрема запровадження обмеження дозування до 20 мг нікотину. Про це пише ексредактор «Економічної правди» Сергій Лямець у своєму блозі, посилаючись на аналіз досвіду країн Євросоюзу, зокрема Швеції.

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«Чи необхідно врегулювати паучі? Я вважаю — так. Дуже схоже, що треба обрати іншу формулу регулювання обігу паучів? 1−0-0-%. Як саме воно має виглядати? Це дійсно гарне питання», — пише він.

На думку Лямця, Україні все одно доведеться повторювати у регулюванні політику, яку використовує Євросоюз. Наразі у Європейському союзі паучі легалізовані, однак їх дозування регулюється лише частково. Європейська комісія вже працює над уніфікацією норм, зокрема обмеженням максимального вмісту нікотину до 20 мг.

Він наводить дослідження Єврокомісії Eurobarometer 539, яке показало, що більшість країн ЄС використовували жорсткі заборони, проте вони виявилися неефективними. Певний час число курців скорочувалося, але після цього зниження зупинялося, а у деяких країнах навіть збільшилося.

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«Насправді країни ЄС не боролися з палінням. Вони імітували перемогу. Робили усе, щоб прибрати цю проблему геть з очей суспільства», — повідомив Лямець.

Як приклад успішної боротьби з нікотиновою залежністю, він навів досвід Швеції, де курцям запропонували безпечніші альтернативи, зокрема паучі.

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«Ще у 2019 році уряд країни поставив стратегічну мету — звільнитися від тютюнового диму до 2025 року. Ця мета — досягнена, на відміну від решти ЄС. Швеції вдалося завдяки політиці Harm minimisation („зменшення шкоди“). Вона полягає у тому, щоб замість тотальної заборони перемикати курців на більш безпечні альтернативи… — паучі, нікотинові пластирі, вейпи та тютюн, що нагрівається», — написав Лямець.

На його думку, перемога Швеції важлива з політичних мотивів. Вона здатна відкрити двері до зміни загальноєвропейської стратегії боротьби з залежністю від тютюну.

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«Швеція стала першою країною, що фактично позбулася тютюнового диму. Її стратегія мінімізації шкоди може слугувати прикладом для України», — йдеться в аналітичному звіті Королівського коледжу лікарів Великої Британії, на який посилається Лямець.

Тож ЄС теж може запровадити стратегію Harm minimisation. А отже, до неї й нам варто готуватися заздалегідь.

«Для споживачів тютюнових виробів нікотинові паучі, ймовірно, є менш шкідливою альтернативою», — цитує Лямець Національний інститут громадського здоров’я та навколишнього середовища (RIVM) Нідерландів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у Раді підтримали підвищення акцизів на сигарети.

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