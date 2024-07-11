З 11 липня 2024 в Україні заборонено продаж ароматизованих сигарет та е-сигарет

Після подорожчання тютюнових виробів, в Україні заборонили продаж сигарет з ароматизаторами.

З 11 липня 2024 року з продажу мають зникнути ароматизовані сигарети, тютюн для самокруток, електронні сигарети та рідини до них, а також сигаретні упаковки з неналежним маркуванням. Про це йдеться у законі № 1978-XI, який набув чинності 11 липня 2023 року, нагадує «Суспільне».

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Відтепер всі сигаретні пачки мають бути з комбінованим медичним попередженням. На 65% площі найбільшої сторони пачки має бути розміщено зображення хвороб, спричинених курінням, і текст, який застерігає про шкоду та наслідки куріння.

Для людей, які прагнуть позбутися залежності, на пачці розміщено QR-код — посилання на безоплатний сервіс Центру громадського здоров’я щодо надання допомоги з відмови від вживання тютюну «Я кидаю курити!».

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«Нові норми маркування тютюнових виробів набули чинності 11 січня 2024 року відповідно до наказу № 747 МОЗ України. Всього розроблено 3 групи наборів, кожна з яких містить 14 медичних попереджень. Ці набори будуть оновлюватися щороку, забезпечуючи щорічну зміну графічних зображень», — йдеться у статті.

З 11 липня 2024 заборонено продаж ароматизованих сигарет та е-сигарет. Окрім того, встановлено:

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- заборону низки добавок (наприклад, вітаміни) до тютюнових виробів та е-сигарет, які могли вводити споживачів в оману щодо наслідків вживання цих виробів;

- вимоги до складу рідин для е-сигарет;

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- вимоги щодо звітності виробників та дистриб’юторів тютюнових виробів та е-сигарет.

За даними аналітичного звіту Київського міжнародного інституту соціології, оприлюдненого у грудні 2023 року, в Україні 24,5% населення щодня споживають тютюнові та нікотинові вироби: 36% чоловіків та 15% жінок. Серед чоловіків є тенденція до зниження, серед жінок навпаки поширеність куріння зростає.

Нагадаємо, наприкінці травня Комітет Верховної ради з питань фінансів підтримав запропоновані Кабміном зміни до Податкового кодексу щодо збільшення ставок акцизного податку на тютюн та пальне.

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