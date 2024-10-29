Догляд за теплицею після збору врожаю: головні правила і лайфхаки

Зараз багато хто з городників має на ділянці бодай невеличку теплицю, яка дуже допомагає у вирощуванні розсади. Але ось сезон городніх робіт завершено, і навіть картоплю закладено на зберігання, тож варто підготовувати до зими і теплицю. Як це зробити, розповіли на каналі «Дача. Сад та город UA» в Telegram.

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Приберіть рослини, що відплодоносили, бур'яни та інше сміття.

Помийте теплицю господарським або дігтярним милом. Дерев'яний каркас можна побілити сумішшю гашеного вапна (2,5 кг вапна на 10 літрів води) і мідного купоросу (100 г). Якщо ж на металевих частинах з'явилася іржа, то її можна видалити за допомогою звичайного столового оцту.

Щоб оздоровити ґрунт, пролийте його спеціальними засобами типу Фітоспорин або Триходермін. Під час обробки температура в теплиці не повинна бути занадто низькою, тому краще закрити дверцята і кватирки.

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Підгодуйте землю. Для цього візьміть 50 г суперфосфату, 30 г сульфату калію і дозрілий компост (все це з розрахунку на 1 кв. м). Розкидайте добрива і перекопайте ґрунт. Не завадять і сидерати — бобові, гірчиця або фацелія.

А щоб теплицю взимку не пошкодив сніг, що випав, зверніть увагу на поради пана Валерія з Київщини, який на своєму YouTube-каналі «Наша дача» поділився досвідом експлуатації нової теплиці з полікарбонату, яка має форму напівкола.

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Заідяки цьому, говорить фермер, сніг не затримується на даху теплиці, і тому ризик пошкодження конструкції (і всього, що там на той час знаходиться) менший.

Пан Валерій звернув увагу на ще одну важливу обставину: полікарбонат, з якого виготовлено його теплицю, має товщину 6 мм, а ще світлостабілізуючі додавання, які забезпечують захист від прямих сонячних променів.

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Докладніше про догляд за теплицею і способи її раціонального використання дивіться на відео.

Нагадаємо також про рецепт домашнього засобу, який здатний ефективно знезаразити землю в теплиці чи парнику.

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