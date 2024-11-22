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Пральна машина забруднила білизну: що робити у таких випадках

21:00 23 листопада 2024
одяг з пральної машини

Коли пральна машина забруднює вашу білизну, це ознака того, що ви, ймовірно, використовуєте забагато прального засобу. Надлишок прального порошку може зібратися та утворити жовту липку масу. Це те, що забруднює одяг. Вам не обов'язково відразу викликати на допомогу фахівця. Спробуйте ці варіанти розв’язання проблеми, вони допоможуть, пише видання polki.pl.

  • Встановіть прання на режим «порожнє». Насипте в дозатор всю упаковку харчової соди та упаковку лимонної кислоти. Встановіть пральну машину на 90 градусів.
  • Вибирайте тканини, які можна прати при дуже високих температурах, — наприклад, простирадло зі 100% бавовни. Виставити режим «кип'ятіння», тобто прання при 100 градусах.
  • Налийте 3 столові ложки оцту в ємність для мийного засобу та встановіть прання в режимі «порожнє» при високій температурі.

Не забувайте залишати дверцята відкритими на деякий час після кожного використання пральної машини, щоб вона всередині висихала.

Додавайте стільки прального порошку, скільки потрібно, — занадто багато не розчиниться у воді та почне залишати плями на одязі.

Виконуйте «порожнє» промивання содою, кислотою або оцтом профілактично раз на місяць. Це дозволить уникнути повторення проблеми.

Раніше досвідчені господині поділилися лайфхаком, який допоможе прати в рази ефективніше — навіть з дешевим порошком.

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