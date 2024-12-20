Чизкейк у яблуці: чарівний смак зимових свят
Зимові свята — час, коли хочеться більше часу приділити рідним та близьким. Наприклад, приготувати щось особливе та пригостити тих, кого любиш. А чи пробували ви коли-небудь чизкейк у яблуці? Якщо ні, обов'язково приготуйте. Це нескладно, а результат вас вразить.
Цей десерт втілює смак зимових свят, адже колись яблуками було заведено прикрашати ялинку.
Рецептом ласощів поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова.
Чизкейк у яблуці
- 2−3 яблука
- 150 г сиру
- 1 столова ложка цукру
- 1 яйце
- 3 г ванільного цукру
- 50 г в'яленої журавлини
- Апельсиновий сік для журавлини
- Мед та м'ята для прикраси
Великі яблука розрізати навпіл, видаляємо м'якоть та серцевину. Збиваємо яйце з сиром та коричневим цукром, додаємо подрібнену м'якоть яблука, в'ялену журавлину та апельсиновий сік, а також кукурудзяний крохмаль. Все це перемішуємо та заповнюємо цією сумішшю яблука. Кожне накриваємо яблучною кришечкою (половинкою).
Запікаємо при температурі 180 градусів 20−25 хвилин. При подачі полити медом із подрібненою м'ятою та апельсиновим соком.
Раніше Елла Іванова поділилася рецептом новорічного салату у вигляді мандаринок, а також мініштоллена з в'яленою журавлиною.
Фото з альбому Ольги Сметанської15
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