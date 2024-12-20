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Чизкейк у яблуці: чарівний смак зимових свят

22:00 21 грудня 2024
Чизкейк у яблуці

Зимові свята — час, коли хочеться більше часу приділити рідним та близьким. Наприклад, приготувати щось особливе та пригостити тих, кого любиш. А чи пробували ви коли-небудь чизкейк у яблуці? Якщо ні, обов'язково приготуйте. Це нескладно, а результат вас вразить.

Цей десерт втілює смак зимових свят, адже колись яблуками було заведено прикрашати ялинку.

Рецептом ласощів поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова.

Чизкейк у яблуці

  • 2−3 яблука
  • 150 г сиру
  • 1 столова ложка цукру
  • 1 яйце
  • 3 г ванільного цукру
  • 50 г в'яленої журавлини
  • Апельсиновий сік для журавлини
  • Мед та м'ята для прикраси

Великі яблука розрізати навпіл, видаляємо м'якоть та серцевину. Збиваємо яйце з сиром та коричневим цукром, додаємо подрібнену м'якоть яблука, в'ялену журавлину та апельсиновий сік, а також кукурудзяний крохмаль. Все це перемішуємо та заповнюємо цією сумішшю яблука. Кожне накриваємо яблучною кришечкою (половинкою).

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Запікаємо при температурі 180 градусів 20−25 хвилин. При подачі полити медом із подрібненою м'ятою та апельсиновим соком.

Раніше Елла Іванова поділилася рецептом новорічного салату у вигляді мандаринок, а також мініштоллена з в'яленою журавлиною.

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Фото з альбому Ольги Сметанської

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