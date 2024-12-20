Тушкована качка зі сливами від Тетяни Літвінової: вишукана страва, яка приємно вразить гостей на Різдво та Новий рік

Наближаються Різдвяні свята. Українці вже збирають рецепти салатів, які будуть готувати до святкового столу, шукають відео, як краще нарізати овочі до свят.

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Але на Різдво після посту готують й м'ясні страви, однією з яких може стати запечена качка зі сливами, за рецептом Тетяни Литвинової.



Інгредієнти:

- Качині ніжки — 4 шт.

- Сливи — 500 г

- Вершкове масло — 50 г

- Свіжий чебрець — 2 пучки

- Соєвий соус — 100 г

- Журавлинний соус — 240 г

- Часник — 1 головка

- Цукор — 80 г

- Пюре з гарбуза для подачі (гарбуз — 1 кг, вершкове масло — 50 г)

Приготування:

Гарно зачищену качку, а саме ніжки, відправити у розігрітий казанок чи сковорідку з високими бортами.

Додати три-чотири зубки часнику, 300 мл теплої води та всю сливу. Закрити кришкою й тушкувати.

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Пізніше додати соєвий соус і цукор.

Тушкуватись качка повинна півтори-дві години, все залежить від її розміру. Перевіряти на готовність виделкою.

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Якщо птиця буде м'яка, кришку зняти й випарувати соус до консистенції, коли він стане карамельний. Цією глазур'ю можна полити качку зверху.

Детально всі нюанси приготування блогерка показала у відео.

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Нагадаємо й про рецепт скумбрії від Тетяни Литвинової, який можна також використати для приготування святкової вечері.

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