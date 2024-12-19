41.66 / 42.19 43.61 / 44.27
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Новорічний салат у вигляді мандаринок: така порційна подача приведе ваших гостей у захват

22:01 19 грудня 2024
салат у вигляді мандаринок

Новорічні страви — частина тієї атмосфери, за яку ми любимо свята. Крім традиційних смаколиків додайте в меню щось незвичайне, і тоді цей святковий стіл стане особливим. Також прекрасна ідея — подати звичні страви по-новому.

Рецептом дуже смачного салату поділилася кулінарка Елла Іванова.

Новорічний салат

Для створення ефекту «мандаринок»

  • 3 морквини
  • Сіль
  • Перець

Для начинки

РЕКЛАМА
  • 2 курячих відварених стегна
  • 3 відварених яйця
  • 80 г твердого сиру
  • 1 столова ложка майонезу або сметани
  • Сіль
  • Перець

Сир натерти на тертці, подрібнити яйце, кубиками порізати відварну курятину, посолити, поперчити, заправити майонезом або сметаною і перемішати. Можна додати часник і кріп.

Натерту на дрібну тертку моркву помістити на сито, щоб пішла зайва рідина. Посолити, поперчити. Потім порційно викладаємо тонким шаром морквину на квадрати з харчової плівки. На морквину кладемо кульку салату (розміром із волоський горіх) і за допомогою плівки обертаємо кульку салату морквиною. Плівку загортаємо у фольгу. Таким чином створюємо «мандаринки» з салатом усередині і поміщаємо на 2 години в холодильник.

РЕКЛАМА

І смачного!

Нагадаємо рецепт яблучних грінок з ароматом кориці до святкового сніданку.

РЕКЛАМА

Фото з альбому Елли Іванової

31

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Новорічний салат&nbsp;— Салат на Новий рік без буряку&nbsp;— Рецепт салату&nbsp;— Фото: napensii.ua

Затьмарить і «Олів'є», і «Мімозу»: оригінальний салат без овочів до новорічного столу

Володимир Остапчук з дружиною Катериною

Найдивніший день народження: дружина Остапчука показала подарунок від чоловіка (фото)

Олександр Терен

Недалекість і відсутність почуття гумору: у мережі образилися на заяву Холостяка

Емілі Москаленко - гутаперчева дівчинка

У 18 років пішла з життя «гутаперчева дівчинка» — фаворитка міжнародних шоу талантів Емілі Москаленко (фото, відео)

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту