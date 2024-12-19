Новорічний салат у вигляді мандаринок: така порційна подача приведе ваших гостей у захват

Новорічні страви — частина тієї атмосфери, за яку ми любимо свята. Крім традиційних смаколиків додайте в меню щось незвичайне, і тоді цей святковий стіл стане особливим. Також прекрасна ідея — подати звичні страви по-новому.

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Рецептом дуже смачного салату поділилася кулінарка Елла Іванова.

Новорічний салат Для створення ефекту «мандаринок» 3 морквини

Сіль

Перець Для начинки РЕКЛАМА 2 курячих відварених стегна

3 відварених яйця

80 г твердого сиру

1 столова ложка майонезу або сметани

Сіль

Перець

Сир натерти на тертці, подрібнити яйце, кубиками порізати відварну курятину, посолити, поперчити, заправити майонезом або сметаною і перемішати. Можна додати часник і кріп.

Натерту на дрібну тертку моркву помістити на сито, щоб пішла зайва рідина. Посолити, поперчити. Потім порційно викладаємо тонким шаром морквину на квадрати з харчової плівки. На морквину кладемо кульку салату (розміром із волоський горіх) і за допомогою плівки обертаємо кульку салату морквиною. Плівку загортаємо у фольгу. Таким чином створюємо «мандаринки» з салатом усередині і поміщаємо на 2 години в холодильник.

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І смачного!

Нагадаємо рецепт яблучних грінок з ароматом кориці до святкового сніданку.

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Фото з альбому Елли Іванової

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