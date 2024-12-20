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Маринована цибуля з зеленню: бюджетна та дуже смачна страва

20:06 21 грудня 2024
Маринована цибуля із зеленню

Така цибуля відмінно підійде до риби, маринованих грибів, салатів, бутербродів, лавашу, шашлику і перших страв. Ніжна, хрустка на смак з легкою кислинкою. Ніякої гіркоти. Зелень можна використовувати на свій смак. Повірте, приготувавши раз, вам захочеться його готувати знову і знову. А ще додавайте спеції на свій смак, буде смачно, ділиться фудблогерка Марина Гармаш.

Інгредієнти:

  • Знадобиться: 3 — 4 цибулини, петрушка, кріп
  • Додатково спеції: лавровий лист, духмяний перець, суміш перців горошком, гвоздика
  • Маринад: 250 мл холодної кип'яченої води, 1 ст. л. цукру, 1 ч. л. солі, 4 — 5 ст. л. 9% оцту, 1 ст. л. олії (без запаху)

Приготування:

Наріжте цибулю, подрібніть зелень. Змішайте воду з сіллю, цукром, оцтом. Додайте спеції та олію. Перекладіть цибулю з зеленню в контейнер, залийте маринадом. Поставте в холодильник. Через 15 — 20 хвилин маринована цибуля з зеленню буде готова.

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