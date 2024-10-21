Шашлик зі свинини з розмарином: порадуйте рідних на вихідні

Оскільки ціни на свинину залишаються відносно невисокими, можна у вихідний день порадувати себе та близьких смачнющим шашликом. Змастити м'со сумішшю олії та розмарину, потім викласти на розпечену сковороду та обсмажити — що ще може бути більш ідеальним, ніж така ситна вечеря. Обов’язково запросіть друзів, бо це дуже смачно, пише видання Retete.

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Інгредієнти: 1 кг свинячої вирізки

6 скибочок шинки

6 зубчиків часнику

1 чайна ложка меленого розмарину

5−6 столових ложок оливкової олії

сіль, чорний перець

орегано

листя розмарину

Приготування

Помістіть олію та мелений розмарин у миску та залиште на 30 хвилин. Тим часом поставте каструлю з водою на вогонь і, коли вона почне кипіти, додайте скибочки шинки на 1 хвилину, потім дістаньте їх, дайте стекти і посипте трохи перцем.

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Свинячу корейку помити, очистити від шкірки й нарізати шматочками по 3−4 см. По черзі насадити на шампури шматочки м'яса (скибочку м'яса, шматочок шинки) і часник, потім посипати сіллю, перцем і орегано.

Змастіть шашлики сумішшю олії та розмарину, потім викладіть їх на розпечену сковороду та обсмажте по кілька хвилин з кожного боку, поки вони не підрум'яняться. Подавайте негайно і прикрасьте листочками розмарину.

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