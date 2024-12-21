Тепліше, ніж зазвичай, але на сонце не чекайте: яку погоду обіцяють синоптики у вихідні

У вихідні дні, 21 та 22 грудня, як і прогнозували синоптики, в Україні утримається відносно тепла погода. І це незважаючи на те, що сьогодні — день зимового сонцестояння, який, власне, свідчить про астрономічний початок зими. Цей день, втім як і день літнього сонцестояння, має містичне значення. 21 грудня — найкоротший день та найдовша ніч, бо Сонце проходить через найнижчу точку над горизонтом. Після нього день почне потрохи прибувати і це нагадує про те, що навіть у найтемніші моменти залишається надія на краще. Так що день зимового сонцестояння вважався символічним, днем нових починань.

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Втім, як прогнозує метеоролог Ігор Кібальчич, у нинішній вікенд температура повітря очікується досить високою з незначним похолоданням у західних та північних регіонах.

Субота, 21 грудня:

У західних областях очікується хмарна погода з проясненнями, без істотних опадів, лише у Карпатах та на Прикарпатті вночі пройде невеликий сніг / мокрий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер переважно західної чверті, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме −3…+2 °С, вдень 0…+5 °С. У Карпатах протягом доби −3…−8 °С.

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У північних областях вночі передбачається невеликий дощ, вдень без істотних опадів, лише на півдні Сумщини утримається дощова погода. Подекуди можливий туман. Вітер вночі змінних напрямків, 3 — 8 м/с, вдень північно-західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря протягом доби коливатиметься в межах 0…+5 °С.

У центральних регіонах очікується похмура погода, часом невеликий, подекуди помірний дощ. Можливий туман. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря протягом доби коливатиметься в межах +1…+6 °С.

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На півдні країни та у Криму вночі місцями пройде невеликий дощ, вдень очікується помірний дощ, у Криму без істотних опадів. Вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +3…+8 °С, вдень +5…+10 °С, у Криму +10…+15 °С.

У східній частині України вночі очікується погода без істотних опадів, вдень пройдуть дощі, за винятком Луганської області. Вітер переважно південної чверті, 3 — 8 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме −2…+3 °С, в денний +1…+6 °С.

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Прогноз погоди на 21 грудня, фото Укргідрометцентру

Неділя, 22 грудня:

У західних регіонах країни вночі без опадів, вдень місцями невеликий мокрий сніг з дощем. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах −2…−7 °С, вдень −1…+4 °С. У Карпатах протягом доби −3…−8 °С.

У північній частині країни переважно без опадів, лише на півдні Сумщини очікується мокрий сніг із дощем. На дорогах подекуди ожеледиця Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме 0…-5 °С, вдень −3…+2 °С.

У центральних областях протягом доби очікується помірний дощ, подекуди з мокрим снігом. Місцями можливе налипання мокрого снігу. Вітер північний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі −1…+4 °С, вдень 0…+5 °С.

У південних областях та у Криму вночі пройдуть опади переважно у вигляді дощу, місцями з мокрим снігом, вдень невеликий, місцями помірний дощ. Вітер північний, 7 — 12 м/с, в Одеській та Миколаївській областях пориви 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі 0…+5 °С, вдень +1…+6 °С, у Криму до +9 °С.

У східній частині країни очікується дощова погода протягом всієї доби. Подекуди можливий туман. Вітер північно-східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі −1…+4 °С, вдень 0…+5 °С.

Прогноз погоди на 22 грудня, фото Укргідрометцентру

Раніше синоптикиня Наталка Діденко прогнозувала, що на Святвечір та Різдво, 24 та 25 грудня, також не буде морозу, а опади більш ймовірні на південному заході та заході України.

Фото Pixabay

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