Безпечна доза 1−2 г на день: чим корисна кориця і кому її не можна вживати

У наш час багато людей шукають природні способи підтримки свого здоров’я. Користь кориці вже доведена науковцями. Але мало хто зна, що вживати її можна не всім і лише в певній дозі, пише видання Polki.

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Властивості кориці роблять її цінним доповненням до вашого раціону. Кориця містить численні біологічно активні сполуки, такі як коричний альдегід, евгенол і кумарин. Ці речовини мають антиоксидантні, протизапальні та протимікробні властивості. Кориця також має протиракову дію, оскільки обмежує розмноження ракових клітин та зупиняє утворення кровоносних судин, які живлять ракові ураження.

Безпечною дозою є 1−2 г кориці на день (приблизно 0,5−1 чайної ложки), що мінімізує ризик надмірного вживання кумарину. Токсичність кумарину виникає при споживанні понад 0,1 мг/кг маси тіла на день протягом тривалого часу.

Людям із захворюваннями печінки та тим, хто приймає антикоагулянти, слід обмежити споживання кориці, щоб уникнути взаємодії або посилення побічних ефектів. При вагітності корицю також не рекомендується регулярно вживати навіть у безпечних дозах. Однак епізодичне вживання страв або продуктів, приправлених корицею, не становить загрози ні для вагітної, ні для плоду. Хоча кориця має властивості підтримки травлення, надмірне споживання може викликати подразнення слизової оболонки шлунка у чутливих людей і погіршити симптоми гастроезофагеального рефлюксу.

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Добавки з корицею касія можуть містити концентровану кількість кумарину, що підвищує ризик пошкодження печінки. Добавки з корицею можуть взаємодіяти з протидіабетичними, антикоагулянтними та гепатотоксичними препаратами. Тому людям, які приймають таку терапію, слід проконсультуватися з лікарем.

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