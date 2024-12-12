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Світ

У Німеччині відповіли на критику щодо підтримки України

16:20 12 грудня 2024
Борис Пісторіус

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус захищає позицію уряду від критики з боку ХДС щодо недостатньої підтримки України. Під час візиту в Україну кандидат на посаду канцлера Фрідріх Мерц заявив, що нинішня політика Німеччини змушує країну захищатися зі зв'язаними руками.

«Я вважаю, що це ганебно і нечесно», — сказав Пісторіус на заході у Ганновері. Як повідомляє ZDF, міністр підкреслив, що Німеччина є найбільшим прихильником України в Європі. За його словами, Україну потрібно продовжувати підтримувати, щоб вона могла вести переговори з росією з позиції сили, якщо путін захоче сісти за стіл переговорів.

Пісторіус вважає, що саме така підтримка забезпечує мир, але він не повинен бути продиктований. «Я абсолютно впевнений, що Україна буде вести переговори завтра. Але не путін», — додав міністр.

Нагадаємо, «ФАКТИ» публікували прогноз аналітиків Fitch Ratings: війна триватиме у 2025 році, мирна угода є малоймовірною.

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