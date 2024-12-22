Справжня опора та захист для сімʼї: боєць з Вінниччини загинув у бою на Харківщині

Небесне військо поповнив боєць Збройних Сил України Олександр Ткачук. Він без вагань став на захист України й прийняв свій останній бій на Харківщині, де відбувається справжнє пекло. Бійцю у вересні виповнився 31 рік, повідомляє Тульчинська громада.

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«Олександр навчався у Комаргородському училищі, де здобув професію зварювальника. З малку був навчений до роботи. Працював на різних роботах. Не боявся важкої праці. Ніколи не відмовлявся допомогти, якщо хтось потребував його допомоги. Олександр був веселий, щиросердний та добрий. Справжня опора і захист для сімʼї», — так розповідають про нього земляки.

У перші дні повномасштабної війни Олександр Ткачук став на захист України. Солдат служив стрільцем-санітаром механізованого відділення.

«16 листопада 2024 року біля села Синьківка Купʼянського району боєць загинув під час виконання завдання. Й лише через місяць повернувся до рідного дому „на щиті“. Сумно, боляче на серці».

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Вічний спочинок захисник тепер має на кладовищі, у тихому куточку свого села. Героя поховали з усіма належними військовими почестями, під залпи почесної варти та Державний гімн України. У нього залишились дружина, сестра, дочка та четверо братів.

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