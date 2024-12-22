Капуста з грибами та журавлиною: оригінальна та смачна страва

Капуста з грибами та сушеною журавлиною — смачний варіант однієї зі страв на Святвечір. Варто спробувати перевірений, суперпростий рецепт, пише польське видання Aniagotuje.

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Інгредієнти:

1 кг квашеної капусти — вага після віджимання соку

2 склянки води — 500 мл

50 г сушених лісових грибів

1 велика або 2 середні цибулини — приблизно 250 г

1 велика морква — близько 140 г

6 столових ложок рослинної олії для смаження

80 г сушеної журавлини — цілою або нарізаною

трави й спеції: 2 лаврових листки; 4 зерна запашного перцю; чайна ложка цукру; чайна ложка (без гірки) перцю; по половині чайної ложки орегано і чебрецю

Приготування:

Сушені гриби залийте двома склянками холодної води, накрийте кришкою і поставте в сухе прохолодне місце на 10−12 годин, а краще на ніч. Гриби вберуть частину води й розм’якнуть. Вода потемніє, а гриби трохи розбухнуть.

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У велику каструлю з товстим дном наливаємо 6 столових ложок рослинної олії для смаження (можна більше). Встановіть конфорку на середню або трохи меншу потужність. У каструлю з розігрітим жиром викласти очищену і дрібно нарізану цибулю. Смажте близько 5 хвилин, поки цибуля не стане напівпрозорою, але не підрум’яняться занадто сильно.

Додайте в каструлю очищену і натерту моркву і близько 80 грамів цілої сушеної журавлини (можна більше). Якщо ви порізали журавлину, це теж підійде. Все перемішуємо і смажимо 10 хвилин (без кришки).

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Після закінчення цього часу додайте гриби разом з водою, в якій вони замочувалися. Також додайте: 2 лаврових листки; 4 зерна запашного перцю; чайна ложка цукру; абсолютно плоска чайна ложка меленого перцю; по половині чайної ложки орегано і чебрецю.

Для цієї страви потрібен кілограм квашеної капусти. Перевірте смак капусти і вирішіть, чи краще її промити, чи залишити більш кислою. Відціджену квашену капусту також можна нарізати. Додайте її в каструлю і ретельно все перемішайте. Накрийте кришкою і тушкуйте близько години, а то й довше. Час від часу помішуйте.

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Капусту з грибами й журавлиною можна підігрівати. У розігрітому стані страва смакує ще краще.

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