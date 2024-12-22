Різдвяні пампухи з маком та шоколадом: як приготувати традиційний український смаколик

Автентична українська кухня включає багато рецептів смачних страв як на Різдво, так і на Святвечір. Традиційною солодкою стравою святвечірнього столу в Україні вважаються пампухи. Здобні, пухкі і солодкі, з різними начинками — саме з ними асоціюється Різдво. Але якщо на Святвечір готували пісні страви, відповідно і випічка була пісною, то на саме Різдво смажили здобні пампухи, якими частували колядників.

ВІДЕО ДНЯ

«Печіть пампухи пухнасті, щоби жити в щасті», — так говориться в одній з колядок.

Відома львівська фублогерка Лілія Цвіт приготувала власну варіацію здобних пампухів — у шоколадній помадці, щоб було ще смачніше.

Для такого смаколика потрібні:

РЕКЛАМА

молоко — 250 мл;

цукор — 40 г;

ванільний цукор — 20 г;

дріжджі пресовані — 33 г (11 г — сухі);

борошно — 500 г;

жовтки — 6 шт;

дрібка солі;

масло — 50 г.

готова макова начинка — 275 г.

Для глазурі:

шоколад — 100 г;

вершки — 100 мл;

посипка за бажанням.

Як готувати

РЕКЛАМА

Розчиняємо тісто на пампух, тобто готуємо опару. Для цього до теплого молока додаємо трохи цукру, дріжджі (можна сухі або пресовані), борошно і замішуємо рідке тісто, як на млинці. Накриваємо харчовою плівкою і залишаємо в теплі на 20 хвилин. Опара має утворити пінисту масу — це означатиме, що дріжджі активовані і можна місити тісто.

Окремо у мисці з'єднуємо жовтки, решту цукру, дрібку солі, масло кімнатної температури і все це перемішуємо міксером.

РЕКЛАМА

З'єднуємо наше тісто з опарою та вимішуємо далі. У декілька етапів додаємо просіяне борошно.

Тісто бажано вимісити приблизно 10 хвилин, після чого перекласти в миску і залишити на годину в теплі, щоб тісто підросло. Обминаємо його і формуємо пампухи.

Робити це можна різними способами, але авторка рецепту пропонує розкачати тісто і вирізати рівні кружальця за допомогою склянки.

У якості начинки Лілія використала мак, але додала, що її бабуся готувала пампухи з вишнями, а свекруха — із халвою.

Начинку треба покласти на тісто і добре заліпити, після чого скатати в кульку, щоб пампушки вийшли кругленькими та гарними.

Знову накриваємо харчовою плівкою і залишаємо в теплі ще на 20−30 хвилин, щоб пампухи підійшли.

Смажимо пампухи у великій кількості олії (олію важливо розігріти, але щоб вона не була занадто гарячою) з обох сторін по кілька хвилин. Раніше українські господині вважали якщо на пампушках є світла смужка (вона називалася поясок), значить, вони добре вдалися.

Для глазурі шоколад заливаємо гарячими жирними вершками, перемішуємо і просто вмокаємо пампушку в шоколад, посипаючи зверху цукром або горішками.

«Такі пампушки точно сподобаються наймолодшим, тож нехай смакує і тихих спокійних мирних свят», — такими словами завершує своє відео пані Лілія.

Також зверніть увагу на старовинний рецепт галицького ябчаника від Лілії Цвіт.

20

Читайте нас у Facebook