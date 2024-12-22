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Шоу-бізнес

Вони побачили мене іншою: Анджеліна Джолі зізналась, як фільм «Марія» вплинув на її дітей

21:31 25 грудня 2024
Анджеліна Джолі з Меддоксом, Паксом та Захарою

Останній фільм культової акторки, який можливо буде номінований на премію «Оскар», змусив дітей Анджеліни Джолі побачити її іншою, коли вона грала головну роль — легендарну Марію Каллас. Її сини Меддокс і Пакс працювали асистентами виробництва на зйомках біографічної драми «Марія», пише geo.tv.

У розмові з журналістами акторка сказала: «Моя героїня Марія дуже страждає, і вони, звісно, бачили, як я пройшла через багато емоцій, але вони ніколи не відчували так багато мого болю, адже зазвичай батьки приховують це від дітей. Вони були на знімальному майданчику, спостерігали, а потім ми обіймалися, і вони приносили мені чай».

В інтерв’ю вона також розповіла, що її роль у фільмі була «фізично» дуже складною. «Ми почали зі звичайних регулярних уроків співу, і це було складно, але коли почалися уроки оперного співу, розумієш, що вони вимагають значно більше від твого дихання, твого тіла та просто сили, яку проштовхуєш через себе», — сказала акторка.

Раніше повідомлялося, що Анджеліні Джолі та Бреду Пітту запропонували дуже велику суму за зйомку в одному фільмі.

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