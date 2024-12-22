Вони побачили мене іншою: Анджеліна Джолі зізналась, як фільм «Марія» вплинув на її дітей

Останній фільм культової акторки, який можливо буде номінований на премію «Оскар», змусив дітей Анджеліни Джолі побачити її іншою, коли вона грала головну роль — легендарну Марію Каллас. Її сини Меддокс і Пакс працювали асистентами виробництва на зйомках біографічної драми «Марія», пише geo.tv.

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У розмові з журналістами акторка сказала: «Моя героїня Марія дуже страждає, і вони, звісно, бачили, як я пройшла через багато емоцій, але вони ніколи не відчували так багато мого болю, адже зазвичай батьки приховують це від дітей. Вони були на знімальному майданчику, спостерігали, а потім ми обіймалися, і вони приносили мені чай».

В інтерв’ю вона також розповіла, що її роль у фільмі була «фізично» дуже складною. «Ми почали зі звичайних регулярних уроків співу, і це було складно, але коли почалися уроки оперного співу, розумієш, що вони вимагають значно більше від твого дихання, твого тіла та просто сили, яку проштовхуєш через себе», — сказала акторка.

Раніше повідомлялося, що Анджеліні Джолі та Бреду Пітту запропонували дуже велику суму за зйомку в одному фільмі.

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