Окупанти знову розстріляли українських полонених: що відомо

Російські військові знов стратили групу українських полонених. Окупанти позбавили життя п'ятьох українських захисників, повідомив український омбудсмен Дмитро Лубінець.

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«110 ОМБР ім. генерал-хорунжого Марка Безручка поширила відео із черговим злочином росіян — розстрілом воїнів, які здалися у полон», — пише він.

За словами Лубінця, видно, як російські солдати розстріляли пʼятьох українських полонених.

Омбудсмен зазначив, що повідомить про розстріл міжнародні організації.

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«Повідомлю про цей факт ООН та МКЧХ. Російські воєнні злочинці, які розстрілюють українських військовополонених, мають постати перед міжнародним трибуналом і понести найсуворіше покарання, передбачене законом!» — закликав Лубінець.

За інформацією омбудсмена, у 2024 році росіяни стратили майже вдвічі більше військовополонених, ніж за попередні два роки. Україна знає про понад 170 таких випадків.

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«ФАКТИ» неодноразово повідомляли про розстріли беззбройних українських військових росіянами. За словами полонених окупантів, вбивати українських військовополонених їм наказує їхнє керівництво.

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