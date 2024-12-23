Відбивалася майже добу: скільки «шахедів» уразила українська ППО (фото)

Чергова атака ворога з повітря тривала майже добу — з 10:00 22 грудня до 09:00 23 грудня 2024 року.

За даними командування Повітряними силами ЗСУ, противник атакував 72-ма ударними БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками інших типів із напрямків Брянськ, Орел (росія).

ВІДЕО ДНЯ

«Станом на 09.00 підтверджено збиття 47 ударних БпЛА типу „Shahed“ та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій та Одеській областях», — зазначили в ПС ЗСУ та додали, що через активну протидію Сил оборони 25 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Відомо, що у Хмельницькій та Київській областях через російську атаку пошкоджено приватні підприємства та будинки громадян.

РЕКЛАМА

Так, за даними поліції Київської області, в одному з районів пошкоджено чотири приватні будинки, три транспортні засоби, гаражне приміщення, в іншому — лінії електропередач.

На Київщині уламки "шахедів" пошкодили житлові будинки, фото поліції

РЕКЛАМА

В ГУНП в Київській області повідомили про пошкодження приватного житла та автівок, фото поліції

На Київщині уламки "шахедів" пошкодили чотири приватні будинки, фото поліції

РЕКЛАМА

Постраждалих серед населення не має.

А на Хмельниччині одна людина отримала тілесні ушкодження. Як повідомив керівник ОВА Сергій Тюрін, в області сили ППО знищили 5 ворожих БпЛА типу «Shahed».

«Внаслідок атаки на підприємстві пошкоджено обладнання, одна людина отримала тілесні ушкодження, стан здоров'я задовільний. Також пошкоджено вікна в приватних будинках та легковий автомобіль», — додав він.

Тим часом в обласній адміністрації Сумщини заявили, що протиповітряна оборона вночі збила над регіоном 12 дронів-камікадзе ворога. Про пошкодження та постраждалих нічого не повідомляється.

Нагадаємо, що днями під ракетною атакою перебувала столиця України. На Київ росіяни спрямували п'ять балістичних ракет, які були збиті ППО, але падіння уламків спричинили багато пошкоджень у кількох районах міста. Загинула одна людина, пошкоджень, зокрема, зазнали столичний костьол та бізнес-центр.

Фото зі сторінки МВС у соцмережах

70

Читайте нас у Facebook