41.71 / 42.30 43.57 / 44.28
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Там, куди доходить фронт, вже не працює жодна кав’ярня: офіцер розкритикував українців у тилу

13:32 23 грудня 2024
Заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін

Мобілізація українського суспільства — це про правильно розставлені пріоритети. На сьогодні пріоритет номер один — це війна. Так вважає підполковник ЗСУ, заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін.

«У мене є стійке відчуття, що велика кількість цивільних сьогодні сильно віддалились від війни, і їхні пріоритети лежать зовсім в іншій площині. 4% українців, які задонатили тисячу на ЗСУ та збір на майже пів мільйона на столичну кавʼярню, тому підтвердження».

При цьому Жорін додав: заклади, бізнес мають працювати. Проте в умовах, коли фронт наближається щодня, коли країна збирає на лікування та повернення у стрій поранених бійців, весь ресурс потрібно направляти саме сюди.

«Бо там, куди доходить лінія бойового зіткнення, запевняю вас, не працюють вже жодні кав'ярні», — констатував офіцер.

РЕКЛАМА

Раніше Жорін наголошував, що росіяни мають величезні військові ресурси, які необхідно знищити до того, як вони доберуться до наших партнерів. Він зазначив, що Європі необхідно вже зараз замислитись і почати підготовку до можливих масштабних випробувань для всієї західної цивілізації.

Раніше аналітики розповіли, від чого залежить результат війни росії проти України.

РЕКЛАМА

308

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Фото Pixabay

Із «тисячою Зеленського» не все так просто: у пенсіонерів проблеми з оформленням виплати на пошті та в банках

Бред Пітт і Дженніфер Еністон

Бред Пітт здивував Дженніфер Еністон подарунком за 79 мільйонів доларів

Карти Таро, фото з інтернету

Левам — «Туз Жезлів», Терезам — «Імператриця», а Рибам — «Зірка»: Таро-прогноз на 23 грудня

Пугачова та Юдашкіна, фото https://www.instagram.com/marinayudashkina/

Дійсно головна, тому ніхто не заважає: Алла Пугачова виступила із заявою

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту