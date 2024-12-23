Там, куди доходить фронт, вже не працює жодна кав’ярня: офіцер розкритикував українців у тилу

Мобілізація українського суспільства — це про правильно розставлені пріоритети. На сьогодні пріоритет номер один — це війна. Так вважає підполковник ЗСУ, заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін.

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«У мене є стійке відчуття, що велика кількість цивільних сьогодні сильно віддалились від війни, і їхні пріоритети лежать зовсім в іншій площині. 4% українців, які задонатили тисячу на ЗСУ та збір на майже пів мільйона на столичну кавʼярню, тому підтвердження».

При цьому Жорін додав: заклади, бізнес мають працювати. Проте в умовах, коли фронт наближається щодня, коли країна збирає на лікування та повернення у стрій поранених бійців, весь ресурс потрібно направляти саме сюди.

«Бо там, куди доходить лінія бойового зіткнення, запевняю вас, не працюють вже жодні кав'ярні», — констатував офіцер.

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Раніше Жорін наголошував, що росіяни мають величезні військові ресурси, які необхідно знищити до того, як вони доберуться до наших партнерів. Він зазначив, що Європі необхідно вже зараз замислитись і почати підготовку до можливих масштабних випробувань для всієї західної цивілізації.

Раніше аналітики розповіли, від чого залежить результат війни росії проти України.

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