В ЄС без паспорта, але за гроші: 2025 року українці платитимуть за в'їзд до Європи

У той час як деякі країни Євросоюзу забороняють в'їзд легкових автівок, які не пройшли техогляд, в Європі з 2025 року працюватимуть нові системи перетину кордону EES і ETIAS. Для їхньої роботи не знадобиться паспорт.

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Про це повідомляє портал Kyiv Post, за даними якого мінімум одна з цих систем буде платною. Йдеться про систему ETIAS, яка почне працювати приблизно через пів року після введення Entry/Exit System, тобто навесні 2025 року.

За інформацією Європейського союзу, ETIAS є дозволом на поїздку для громадян країн, які мають безвізовий режим із ЄС. Оскільки Україна входить до цього переліку, громадяни України також будуть зобов'язані отримати такий дозвіл. Для отримання ETIAS необхідно виконати такі кроки:

- заповнити онлайн-анкету на офіційному сайті або в додатку ETIAS;

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- сплатити збір у розмірі 7 євро;

- дочекатися підтвердження заявки;

- отримати електронний лист з дозволом;

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- перевірити коректність особистих даних, оскільки помилки можуть стати причиною відмови на кордоні.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що з 1 січня Польща змінює правила працевлаштування для українців.

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