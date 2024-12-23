До 43 гривень за долар: коли американська валюта досягне такого курсу

До кінця 2024 року курс долара в Україні прогнозується до 42 гривень, і цьому багато в чому сприятимуть новорічні свята. Водночас уже до квітня гривня може девальвувати приблизно на 80 копійок і майже досягне 43 гривень.

ВІДЕО ДНЯ

Такий прогноз «ФАКТАМ» дав Сергій Мамедов, віце-президент Асоціації українських банків, голова правління банку «Глобус». За прогнозом банкіра, у перші місяці року максимальний розмір девальвації навряд чи буде вищим за 2−2,5% на місяць, але знову ж таки, це можливо тільки в певні етапи, пов'язані з об'єктивними економічними причинами.

Він припустив, що в першому кварталі зростання курсу долара як основної валюти може становити в середньому 2%, тобто близько 0,8 грн. Іншими словами, як стверджує фахівець, не вважатиметься «катастрофою», якщо наприкінці березня курс перебуватиме в коридорі від 42−42,8 грн/$. На його думку, цей курсовий «ривок» у наступні місяці може зійти нанівець і курсові зміни стануть повільнішими.

- За прикладом 2024 року регулятор може застосувати стратегію згладжування, згідно з якою темпи зростання курсів валют, передусім долара США, можуть бути помірними і стануть дієвим засобом для стримування інфляції. На валютному ринку діятиме режим «керованої гнучкості», що унеможливить курсову аритмію. Нацбанк докладатиме зусиль для збалансування попиту та пропозиції, а отже, курсові коливання будуть на задовільному рівні, — наголосив Сергій Мамедов.

РЕКЛАМА

Раніше повідомляли про те, що зміни курсу долара у 2025-му році можуть серйозно вплинути на ціну нерухомості у 2025-му році. Поряд з очікуваннями президентства в США Дональда Трампа, зростання курсу долара стане одним із чинників подорожчання житла.

РЕКЛАМА

67

Читайте нас у Facebook