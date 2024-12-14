НБУ збільшив облікову ставку: що це означає і чи можуть українці постраждати

Після підписання Меморандуму з метою обмежити банківські перекази українців, які ухиляються від податків, у банківській сфері країни відбулися нові зміни. Національний банк України збільшив облікову ставку з 13 до 13,5%.

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Як пояснили в прес-службі НБУ, це зробили з метою забезпечити стабільність валютного ринку, обмежити інфляцію і в перспективі знизити її з 11,2% у 2024 році до 5% у 2025-му. Зростання цін у Нацбанку пов'язали зі збільшенням виробничих витрат через зростання цін на електроенергію, зарплати та продукти харчування через гірший, ніж очікувалося, врожай.

Як пояснив «ФАКТАМ» економічний експерт Данило Монін, зростання облікової ставки свідчить, що інфляція набагато вища за прогнози НБУ, що в самому Нацбанку відкрито визнають. Але облікова ставка не зупинить інфляцію, вважає наш співрозмовник, оскільки це швидше вплине на ставку за депозитними сертифікатами (своєрідними «позиками» Національного банку України від комерційних банків) та запозиченнями на ринку облігацій внутрішньої державної позики.

«Ставкою зростання цін та інфляцію особливо не зупиниш. Єдиний реальний інструмент — тримати стабільною гривню на початку 2025 року для мінімізації інфляційних процесів. Але рік тому курс був 38 гривень, а зараз буде 42. Це все одно плюс 10%. Тож загалом думаю найближчі 2−3 місяці ціни продовжать рости», — говорить про можливий вплив зростання облікової ставки на життя українців Данило Монін.

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Раніше повідомляли про те, що в Україні продовжується зростання цін. Незабаром очікується подорожчання дешевших продуктів на кшталт макаронних виробів.

Фото «ФАКТІВ»

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