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Варення з айви в рожевому ігристому: справжній новорічний делікатес

22:33 28 грудня 2023
Варення з айви в рожевому ігристому

Ігристе вино може бути у новорічну ніч не лише у келихах. Його можна додавати й у деякі страви. Звичайно, не у повсякденні, а святкові. І вже сьогодні варто продумати меню до новорічного свята.

Одним із делікатесних рецептів з «ФАКТАМИ» поділилась кулінарка Альона Рубльова, яка раніше радила приготувати конфітюр з перцю.

- Шматочки кисло — солодкої, трохи в'яжучою айви у желе з рожевого ігристого — це смачно, — говорить Альона Рубльова. — Таке варення буде ідеальне для новорічного чаювання. Адже у свята завжди хочеться чогось незвичайного. Ігристе надає варенню особливу ніжність.

Варення з айви у ігристому

  • айва 1 кг (5 шт.)
  • цукор 500 г
  • 1 пачка яблучного пектину 20 г
  • рожеве ігристе 2 склянки (400 мл)

Айву помити і пробланшувати 3 хвилини, почистити від шкірки, нарізати шматочками, засипати цукром і залишити на 6 годин, щоб айва пустила сік.

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Проварити варення 20 хвилин, залишити охолоджуватися.

Як охолоне, знову проварите 20 хвилин.

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В холодне варення влити 2 склянки ігристого і додати пектин, перемішати і довести до кипіння, проварити 10 хвилин, помішуючи.

Розлити готовий десерт у банки.

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Смачного!

Нагадаємо рецепт канапок з оселедцем.

Фото з альбому Альони Рубльової

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