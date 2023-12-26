Варення з айви в рожевому ігристому: справжній новорічний делікатес
Ігристе вино може бути у новорічну ніч не лише у келихах. Його можна додавати й у деякі страви. Звичайно, не у повсякденні, а святкові. І вже сьогодні варто продумати меню до новорічного свята.
Одним із делікатесних рецептів з «ФАКТАМИ» поділилась кулінарка Альона Рубльова, яка раніше радила приготувати конфітюр з перцю.
- Шматочки кисло — солодкої, трохи в'яжучою айви у желе з рожевого ігристого — це смачно, — говорить Альона Рубльова. — Таке варення буде ідеальне для новорічного чаювання. Адже у свята завжди хочеться чогось незвичайного. Ігристе надає варенню особливу ніжність.
Варення з айви у ігристому
- айва 1 кг (5 шт.)
- цукор 500 г
- 1 пачка яблучного пектину 20 г
- рожеве ігристе 2 склянки (400 мл)
Айву помити і пробланшувати 3 хвилини, почистити від шкірки, нарізати шматочками, засипати цукром і залишити на 6 годин, щоб айва пустила сік.
Проварити варення 20 хвилин, залишити охолоджуватися.
Як охолоне, знову проварите 20 хвилин.
В холодне варення влити 2 склянки ігристого і додати пектин, перемішати і довести до кипіння, проварити 10 хвилин, помішуючи.
Розлити готовий десерт у банки.
Смачного!
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Фото з альбому Альони Рубльової10