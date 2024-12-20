Новорічний подарунковий бокс із ласощами та приємними дрібницями: ці поради варто взяти на замітку

Новий рік наближається. А це означає, що час визначитися з подарунками для рідних і близьких. Один із варіантів — подарунковий бокс із приємними дрібницями або ласощами, або і з тим, і з іншим.

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Сьогодні такі подарункові бокси можна купити в багатьох магазинах. Але ясна річ, що коштують вони завжди дорожче, ніж, якби ви створювали такий набір самі.

Отже, якщо ви все-таки вирішили зробити подарунковий бокс самостійно, візьміть на замітку ці поради.

Наповніть бокс 2−3 презентами. Наприклад, це можуть бути шарф, рукавички та бальзам для губ (або крем для рук) у подарунку для мами, сестри, подруги. Також можете подарувати упаковку чаю, шоколад і чашку з новорічним декором. Альтернативою такому подарунку можуть стати теплі шкарпетки зі скандинавським візерунком, фігурна новорічна свічка та штолен.

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Чоловікам можна подарувати бокс зі щоденником, упаковкою кави та кашне. Або подаруйте брелок для ключів, портмоне і термочашку.

Подарункову коробку підбирайте, коли всі подарунки придбані, інакше вона може не підійти за розміром. Прикрасьте бокс бантом, новорічною іграшкою і листівкою з найкращими побажаннями.

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Нагадаємо, що чудовим подарунком може стати ялинкова іграшка Лускунчик. Вважається, що ця фігурка відводить від дому небезпеку.



Фото з альбому Ольги Сметанської

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