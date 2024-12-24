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Критика щодо Шольца несправедлива: Марк Рютте звернувся до Зеленського

11:22 24 грудня 2024
Марк Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, який заявив, що путін хоче довготривалої конфронтації з Європою після України, вважає невиправданою інколи різку критику президента України Володимира Зеленського на адресу канцлера Німеччини Олафа Шольца, пише видання n-tv.

«Я часто казав Зеленському, що він повинен припинити критикувати Олафа Шольца, тому що я вважаю, що це несправедливо, — сказав Рютте в інтерв’ю. — Те, що Шольц зробив для України, вражає. Він сприяв тому, що Німеччина стала другою після США у військовій підтримці України. Німеччина поступається тільки США за обсягом військової підтримки України — 28 мільярдів євро, а за деякими підрахунками навіть 34 мільярди. Це досягнення, за яке Київ теж може бути вдячний».

Водночас Рютте дав зрозуміти, що, на відміну від Шольца, він підтримує постачання Україні крилатих ракет Taurus без жодних обмежень щодо їх використання.

«Загалом ми знаємо, що такі можливості є дуже важливими для України. Проте не мені вирішувати, що саме мають постачати союзники».

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Рютте додав, що якби Україна програла, ЄС та НАТО довелося б витрачати набагато більше коштів на оборону, щоб протистояти росіянам.

Раніше повідомлялося, що міністр оборони ФРН Борис Пісторіус заявив, що Бундесвер має бути «готовим до війни» і закликав до значного збільшення оборонного бюджету.

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