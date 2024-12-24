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Жодних інструментів: український співак здивував новою версією відомої колядки

19:45 24 грудня 2024
співак Юлік та хор Emis

Відома українська колядка «Бог ся рождає» зазвучала по-новому в унікальному виконанні співака Юліка, який шокував особистим зізнанням, та хору Emis. Артисти об’єдналися, аби подарувати слухачам чарівну атмосферу різдвяних свят через чисте акапельне звучання. За словами Юліка, версія колядки вирізняється своїм особливим підходом — жодних музичних інструментів, лише гармонія голосів.

«Це не просто колядка — це наша історія, наша культура, наша душа. Ми хотіли нагадати українцям і всьому світу про красу та багатство української різдвяної традиції. В цих непростих часах важливо зберігати свою ідентичність і надихати один одного», — ділиться Юлік.

Запис та зведення проходили в умовах максимальної уваги до деталей.

«Колядку обирали всі, хотіли щось „відоме“, але зробити нову інтерпретацію, залучити цікаві нестандартні акорди, поєднати естраду та трішки академічну манеру. В цьому нам допомогла Мар’яна Гусар, яка вміло зробила для нас як хору аранжування», — розповіли учасники хору Emis.

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Раніше українські співаки та блогери випустили композицію «Новорічна обіцянка».

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