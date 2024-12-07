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Світ

рф збільшує присутність у Балтійському морі: в Німеччині пояснили, чим це загрожує

14:20 8 грудня 2024
Борис Пісторіус

За словами міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, росія вже деякий час нарощує свою присутність у Балтійському морі, на що змушені реагувати в НАТО. Присутність російського флоту та цивільних кораблів значно зростає, заявив політик в ефірі Deutschlandfunk, пише видання N-tv.

«Іноді присутній і китайський флот. Це свідчить про стратегічну важливість Балтійського моря для багатьох, зокрема для росії та Китаю, також коли йдеться про обхід санкцій», — сказав Борис Пісторіус.

За словами міністра, росія неодноразово демонструвала провокаційну поведінку, знайому ще з часів холодної війни:

«У нас неодноразово були інциденти в Балтійському морі, які призводили до попереджувальних пострілів у повітря та попереджувальних пострілів у воду».

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Пісторіус порівняв таку поведінку з повітряними інцидентами, коли невідомі російські військові літаки підіймалися в повітря над Балтією, щоб перевірити, як НАТО відреагує.

Наразі через російську загрозу Німеччина посилює оборону в Литві, а глава Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Бруно Каль назвав час, коли рф може напасти на країни НАТО.

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