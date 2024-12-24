Аллу Пугачову хотіли вбити: «кримінальний авторитет» шокував реаліями російського шоубізу

Алла Пугачева, яка стала жертвою шахрайки й фінансової піраміди, могла ще й загинути від рук бандитів, як і деякі інші представники російської естради.

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Про це пише видання «Стархіт» з посиланням на виступ «хрещеного батька» шоубізнесу на одному з російських телеканалів.

«Геннадія Снустікова на початку 90-х у російському шоу-бізнесі знали усі. Він дружив з Ларисою Долиною, Пилипом Кіркоровим та іншими зірками. Мільйонер вкладав гроші у музичну індустрію і навіть рятував артистів», — йдеться у статті.

Тоді Геннадій Снустіков був не просто бізнесменом, а відомим кримінальним авторитетом, який звик вирішувати проблеми за поняттями.

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Розповідали, що на нього неодноразово відбувалися замахи, але щоразу «хрещений батько російського шоу-бізнесу» дивом рятувався.

Досить швидко Снустіков порозумівся з іменитими артистами — вони виступали в нього на заходах і отримували захист — так звану «кришу». Якщо раптом у зірок траплялися якісь проблеми, варто лише зателефонувати до авторитетного покровителя, він залагоджував всі непорозуміння.

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«Пам'ятаю, вирішували життя Маші Распутіної та Алли Пугачової. Серйозні люди тоді сказали: «Ми їх сьогодні вб'ємо». Довелося мені встрявати і відповісти: «Ні, цього не буде. Нам не потрібна тальковщина», — начебто сказав тоді Снустіков.

Про Ігоря Талькова Снустіков заговорив не просто так. Відновлення слідства у справі про загибель співака, що триває 33 роки, знову обговорювали у студії програми «Нехай кажуть» на одному з каналів.

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До студії прийшла співачка Азіза, яка намагалася виправдати вже покійного Ігоря Малахова (багато хто вважав, що він убив Талькова), а по відеодзвінку з Тель-Авіва вийшов на зв'язок Валерій Шляфман, який заявив, що став цапом-відбувайлом і не вірить у чесне правосуддя.

Сам Снустіков, як з'ясувалося в ефірі, після лихих 90-х серйозно підірвав здоров'я і згодом відійшов від справ. Останні роки він страждає від сліпоти, а від мільйонних статків практично нічого не залишилося.

«Не називайте мене мільярдером, а то діти почують і будуть ставити питання», — пожартував він під час ефіру.

Попри те, що Снустіков наче вже не «у справах», колишній авторитет знає, що Алла Борисівна вже майже три роки мешкає за межами рф, і лише зрідка з'являється у москві. Поки що повертатися Примадонна не планує, хоча її донька Христина Орбакайте говорила: «Сім'я мріє зібратися разом у нашому домі та відзначити свята. Розкидало нас життя зараз усіх». Справді, сама Пугачова із сім'єю живе то в Ізраїлі, то на Кіпрі, Орбакайте — у США, як і її старший син Микита, а ось Дені проводить час у Москві.



Нагадаємо, нещодавно Примадонна підтримала вибір своєї старшої доньки, яка теж між кар'єрою та родиною вибрала сім'ю.

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