Північна Корея готується до нового відправлення військ та постачання дронів-камікадзе до рф: як це вплине на бойові дії в Україні

Ця інформація з'явилася на тлі того, що Північна Корея відправила тисячі військовослужбовців воювати на боці росії у війні проти України, а кількість жертв серед них, за оцінками південнокорейської розвідки, вже склала близько 1100 осіб, пише найбільше інформаційне агентство Республіки Корея Yonhap News.

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«Комплексна оцінка численних розвідувальних даних показує, що Північна Корея готується до ротації або збільшення розгортання військ в росії, а наразі постачає 240-міліметрові ракетні установки і 170-міліметрову самохідну артилерію, - заявили в Об'єднаному комітеті начальників штабів. — Є також деякі ознаки того, що КНДР переходить до виробництва і постачання безпілотників-камікадзе, вперше представлених під час виїзної інспекції Кім Чен Ина в листопаді. Пояснюємо цей крок зусиллями КНДР, спрямованими на набуття практичного досвіду ведення війни і модернізацію своєї системи звичайних озброєнь».

Минулого місяця північнокорейські державні ЗМІ повідомили, що Кім спостерігав за випробуваннями різних типів дронів-камікадзе і закликав до повномасштабного виробництва цієї зброї, яка набуває все більшого значення в сучасній війні завдяки своїй економічній ефективності.

В розвідці заявили, що жодних конкретних ознак провокацій з півночі не було виявлено, додавши, що КНДР зосереджується на розширенні військового співробітництва з росією і стабільному управлінні внутрішньою ситуацією напередодні ключового пленарного засідання партії наприкінці року.

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Військові, однак, не виключають, що КНДР може влаштувати несподівану військову провокацію, приурочену до важливої політичної події, наприклад, запустити балістичну ракету середньої дальності.

Раніше повідомлялося, що розгортання військ КНДР в Україні несе ризики для Кім Чен Ина.

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