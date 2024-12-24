Внесок Пугачової в культуру вагомий: в рф телеведучий несподівано став на захист Примадонни

Відома співачка Алла Пугачова, яка прожила довге життя на сцені та на естраді, внесла вагомий внесок в культурну спадщину своєї країни. Тому багато росіян, певно, відчувають, «роздвоєння особистості» через те, що не можуть не визнавати досягнень Алли Борисівни, і в той же час переживають, що можуть потрапити в «чорні списки» тих, хто не підтримує нинішню російську владу.

ВІДЕО ДНЯ

Останнім часом суперечки навколо співачки розгорілися з новою силою після того, як в пресу просочилася інформація про пенсію виконавиці хіта «Мільйон червоних троянд».

За інформацією продюсера Сергія Дворцова, щомісяця співачка отримує пенсію 90 тисяч рублів, що значно вище, ніж у більшості пенсіонерів. Почали з'являтися вимоги позбавити Аллу Борисівну цих грошей (а деякі навіть хочуть відібрати у неї громадянство).

В той же час на захист Примадонни несподівано виступив телеведучий та спортивний коментатор Дмитро Губернієв — він переконаний, що Примадонна заслужила на подібну пенсію, пише спортивне видання цієї країни.

РЕКЛАМА

«Не згоден з тими, хто ще вчора їй аплодував і любив, а тепер повернувся іншою стороною. Пугачова, як і раніше, найбільша співачка Радянського Союзу та Російської Федерації. Її внесок у російську культуру неоціненний! Тому спокійніше, шановні товариші обурені!» — зазначив Губернієв.

Зазначимо, що подібні «метаморфози» відбуваються і з четвертим чоловіком Пугачової, філіпом кіркоровим, який то називає співачку «коханням всього життя», то кидає на її адресу не зовсім коректні коментарі.

РЕКЛАМА

Втім, «Жінка, яка співає», певно, не надто звертає на них увагу, адже їй в житті довелося пережити не тільки випадки шахрайства на мільйони доларів, так і прямі загрози від бандитів.

РЕКЛАМА

78

Читайте нас у Facebook