Кріштіану Роналду «поніжився» в ополонці у 20-градусний мороз і відвідав Санта-Клауса (фото, відео)

Знаменитий футболіст «Аль-Насра» та збірної Португалії, якому загрожувала депортація із Саудівської Аравії, проводить з родиною Різдво у Фінляндії.

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П'ятиразовий володар «Золотого м'яча» не став чекати Водохреща і викупався в ополонці. На відео 39-річний футболіст в трусах занурюється у воду. При цьому він каже, що на вулиці зараз мінус 20 градусів, а температура води — мінус 2. Старший син Роналду 14-річний Кріштіану-молодший спостерігає за купанням батька з боку в зимовому одязі.

«Трохи холодно», — написав Кріштіану Роналду під відео в Instagram.

А ще знаменитий футболіст разом із коханою та дітьми продовжує насолоджуватися зимовим відпочинком, відвідавши, зокрема, Лапландію та зустрівшись у селі Йоулупуккі із Санта-Клаусом.

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Разом із Джорджіною Родрігес футболіст привітав уболівальників з Різдвом, опублікувавши на своєму YouTube-каналі кадри відпочинку у північних широтах.

Додамо, що цього сезону Кріштіану Роналду в 23 іграх за «Аль-Наср» у всіх турнірах забив 16 голів і відзначився 3 асистами.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що дружина Кріштіану Роналду потрапила під крапельницю.

Фото Instagram

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