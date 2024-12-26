Серйозний удар для росії: ЗМІ про втрату суховантажного судна Ursa Major

Унікальне і важкозамінне морське судно, яке експлуатувалося кремлівською військовою логістичною компанією, затонуло в Середземному морі поблизу Іспанії напередодні Різдва. Втрата 13 000-тонного судна Ursa Major є серйозним ударом для «Оборонлогістики» та російської суднобудівної промисловості, що зазнала значних втрат, пише Forbes.

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Побудованому в Німеччині судну Ursa Major було лише 15 років, що досить мало для допоміжного судна, коли воно зазнало того, що російський Центр управління в кризових ситуаціях описав як «вибух» в машинному відділенні. Корабель почав кренитися на правий борт, а потім пішов на дно. Кораблі, що знаходилися поруч, врятували 14 членів екіпажу з 16 осіб.

Ursa Major був особливим активом. Це був найбільший корабель «Оборонлогістики», а також одне з небагатьох суден у реєстрі компанії, що має пандуси для в'їзду/виїзду транспортних засобів безпосередньо в трюм і з трюму, а також верхні крани для вертикального завантаження.

Раніше Ursa Major підтримував російський гарнізон в Сирії, який зараз перебуває під загрозою через прихід до влади нового режиму в розтерзаній війною країні. Але, як повідомляється, наразі корабель виконував інше завдання. Він вийшов з Санкт-Петербурга в середині грудня і прямував до Владивостока на тихоокеанському узбережжі росії. Він пройшов через Ла-Манш 16 грудня разом з російським допоміжним кораблем «Спарта» і корветом ВМФ рф «Созидательный».

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На палубі Ursa Major на той момент були два важких крани. Як повідомляється, крани і пара спеціальних люків для атомних криголамів були основним вантажем Ursa Major, коли корабель йшов на південь через Середземне море до Суецького каналу, слідуючи південним маршрутом до Владивостока, а не Північним морським шляхом, щоб уникнути зимових льодів. Громіздкі крани могли перевантажити Ursa Major, що могло призвести до загибелі судна.

Раніше «ФАКТИ» писали про аварію двох російських танкерів біля берегів окупованого Криму.

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