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Події

Армія рф посеред дня обстріляла центральний ринок Нікополя: є важкопоранені

12:01 26 грудня 2024
Наслідки удару по нікопольському ринку

Російські війська дроном атакували центральний ринок у прифронтовому Нікополі. Перші повідомлення про це з'явилися о 10:52. Так, за словами голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, на ринку було багато людей.

Постраждали шестеро містян, з них жінки 39, 63 та 64 років — важко.

Ще одна жінка і 2 чоловіки — в стані середньої тяжкості.

В ДСНС України повідомили, що організували доправлення поранених до лікарні.

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«Російські війська завдали удару по центральному ринку в Нікополі. Постраждали 6 людей — четверо жінок і двоє чоловіків», — йдеться у повідомленні.

Рятувальники на місці події

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Госпіталізація пораненого

Також за даними рятувальників, торгові приміщення ринку зазнали значних ушкоджень.

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Нагадаємо, що восени під удари ворога потрапив також продуктовий ринок в Херсоні. Тоді загинуло п'ятеро мирних мешканців.

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