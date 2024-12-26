Армія рф посеред дня обстріляла центральний ринок Нікополя: є важкопоранені

Російські війська дроном атакували центральний ринок у прифронтовому Нікополі. Перші повідомлення про це з'явилися о 10:52. Так, за словами голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, на ринку було багато людей.

ВІДЕО ДНЯ

Постраждали шестеро містян, з них жінки 39, 63 та 64 років — важко.

Ще одна жінка і 2 чоловіки — в стані середньої тяжкості.

В ДСНС України повідомили, що організували доправлення поранених до лікарні.

РЕКЛАМА

«Російські війська завдали удару по центральному ринку в Нікополі. Постраждали 6 людей — четверо жінок і двоє чоловіків», — йдеться у повідомленні.

Рятувальники на місці події

РЕКЛАМА

Госпіталізація пораненого

Також за даними рятувальників, торгові приміщення ринку зазнали значних ушкоджень.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, що восени під удари ворога потрапив також продуктовий ринок в Херсоні. Тоді загинуло п'ятеро мирних мешканців.

192

Читайте нас у Facebook