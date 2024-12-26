Байден планує завдати прощального удару по путіну: що він задумав

Президент США Джо Байден в останні тижні свого перебування на посаді обмірковує можливість запровадження нових серйозних санкцій проти російського енергетичного сектора. Про це повідомили чотири особи, знайомі з цим питанням, оскільки адміністрація розглядає це як прощальний удар у фінансовій війні проти путіна, пише Washington Post.

ВІДЕО ДНЯ

Крім того, такий крок надасть новій команді новообраного президента Дональда Трампа більше важелів впливу на переговори з путіним щодо припинення війни росії з Україною. За словами кількох людей, знайомих з цим питанням, санкції будуть спрямовані на так званий «темний флот» — міжнародні судна, що перевозять російську нафту до незахідних країн, а також на російських експортерів нафти, які досі не були піддані санкціям. Серед можливих варіантів — відкликання ліцензії, що дозволяє банкам обробляти російські енергетичні транзакції.

Якщо такі санкції будуть запроваджені, вони можуть допомогти сформувати економічну та зовнішньополітичну спадщину Байдена до інавгурації Трампа. Серйозний крок проти рф перед тим, як він залишить посаду, підкріпить заяви Байдена про те, що він згуртував західних союзників для рішучої відповіді на вторгнення в Україну у 2022 році. Він також має намір передати своєму наступнику сильну економіку — досягнення, яке може бути підірване раптовим енергетичним шоком у відповідь на стрибки цін, що сталися на початку його правління.

Енергетичний сектор росії від війни постраждав лише частково, підтримуючи війська путіна на полі бою і мінімізуючи економічні збитки всередині країни, пише видання. Десь від третини до половини доходів російського бюджету надходить від продажу нафти й газу. Минулого року кремль заробив близько 100 мільярдів доларів від продажу енергоносіїв, йдеться у звіті S&P Global.

РЕКЛАМА

«Метою нових масштабних санкцій має стати двозначне зниження їхніх експортних доходів протягом періоду від шести до 12 місяців, — сказав Пітер Гаррелл, колишній старший директор з питань міжнародної економіки в адміністрації Байдена, який зараз є науковим співробітником-нерезидентом Фонду Карнегі за міжнародний мир. — Навіть якщо буде завдано значного удару, росія продовжить отримувати суттєві доходи від експорту. Санкції — це ітеративна гра, в якій ви намагаєтесь завдавати послідовних ударів по базах. Додаткові енергетичні санкції можуть стати солідним подвійним ударом».

Раніше стало відомо, що США готуються надіслати Україні додатково військової допомоги на 725 мільйонів доларів.

РЕКЛАМА

Читайте також: Серйозний удар для росії: ЗМІ про втрату суховантажного судна Ursa Major

РЕКЛАМА

148

Читайте нас у Facebook