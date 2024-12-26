Виплату пенсій у 2024-му році завершено: чи отримають свою пенсію ті, чия видача припадає на 26−31 грудня.

У той час як з 1 січня деякі українці отримають підвищену пенсію, у грудні Пенсійний Фонд України завершив фінансування пенсій. Загалом за грудень українцям видадуть 63,3 млрд грн.

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Такі дані наводить прес-служба Пенсійного Фонду України. У відомстві зазначили, що у середу, 25 грудня, завершено фінансування грудневих пенсійних виплат. Що ж станеться із виплатами для українців, у яких дата пенсійних виплат значится після 25 грудня?

Українські пенсіонери можуть не хвилюватися, оскільки всі належні згідно із законом виплати після 25-го грудня вони отримають повністю і вчасно.

Як з'ясували «ФАКТИ», Державне казначейство, яке здійснює переказ усіх бюджетних коштів, у тому числі для Пенсійного фонду України, останні кілька днів місяця припиняє всі фінансові операції. Це відбувається через підготовку Держказначейством звіту про всі фінансові операції за місяць. Тому залишок суми, необхідний для виплати пенсій та соціальної допомоги, переводиться авансом, а чи не рівно день виплати.

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Простіше кажучи, ПФУ вже отримав усі гроші, необхідні для виплати пенсій українським пенсіонерам у вересні, і всі вони будуть виплачені вчасно.

Раніше повідомлялося про те, що в січні, березні та липні 2025 року українці можуть розраховувати на зростання пенсійних виплат.

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Фото Pixabay

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