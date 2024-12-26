Понад усе хотів побачити та обійняти своїх двох онучок: тяжке поранення забрало життя молодшого сержанта з Вінниччини

Анатолій Музичко з Переорок Вінницької області був надзвичайно люблячим, турботливим чоловіком, батьком, дідусем, який понад усе хотів якнайшвидше побачити і обійняти своїх онучок Каріну і Соломію. Він любив Україну, свою родину, рідних та друзів. Був чесним, сміливим та майстром на всі руки. Але життя 54-річного воїна забрала жорстока війна, повідомляє Стрижавська громада:

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«Анатолій за професією був будівельником-каменярем. З 2019-го до 2020 року був добровольцем у 53 ОМБ ім. Якова Гандзюка у Гайсині. Брав участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі та стримування збройної агресії рф в Донецькій і Луганській областях. Воював у Сєвєродонецьку Луганської області. Був учасником бойових дій у зоні АТО. Мав звання молодшого сержанта».

На початку повномасштабного вторгнення чоловік не залишився осторонь подій, які відбувались у країні. Він пішов добровольцем у 456-ту бригаду транспортної авіації ім. Дмитра Майбороди. Потім був переведений у 82-гу ОДШБ у Чернівці.

«Під час виконання військового обов’язку за Україну в районі міста Вовчанськ Чугуївського району Харківської області воїн отримав осколкове поранення. 16 грудня 2024 року серце бійця зупинилося назавжди», — повідомили у громаді.

У бійця залишились дружина, донька, син та дві онуки. Поховали його з військовими почестями у Переорках на Вінниччині.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на війні з рф в один день загинули батько з сином з Полтавщини.

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