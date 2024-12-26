Звинувачують у державній зраді: суд конфіскував майно ексведучого телеканалу «Інтер»

Майно колишнього телеведучого телеканалу «Інтер» Юрія Кота конфісковано за рішенням суду. На даний час Кот мешкає у москві та працює на пропаганду рф.

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Про арешт майна повідомили у Міністерстві юстиції України.



«25 грудня Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про задоволення позову Міністерства юстиції щодо застосування санкцій до колишнього українського телеведучого Юрія Кота відповідно до закону України «Про санкції», — йдеться у повідомленні.

Згідно з рішенням суду, в дохід України підлягають стягненню такі активи Кота: чотири земельні ділянки у Житомирській області, три одиниці вогнепальної зброї, автомобіль Skoda Octavia Elegance, майнові права на сім телевізійних проєктів.

Також суд ухвалив стягнути 59% частки у статутному капіталі ТОВ «Золота Фішка» та гроші, розміщені на рахунках у комерційному банку.

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Варто зазначити, що Юрій Кот відомий своїми проросійськими поглядами. Він активно співпрацює з російськими медіа, систематично поширюючи антиукраїнську пропаганду. Крім того, Юрій Кот є членом антиукраїнських організацій «Безсмертний полк України» та «Комітет спасіння України».

Нагадаємо, у колишньої депутатки від «Партії регіонів» співачки Таїсії Повалій теж конфіскували активи на користь держави та права на пісні. Рішення ухвалив Вищий антикорупційний суд.

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