Згідно з розкладами професійних тарологів, четвер повинен був стати для деяких знаків зодіаку яскравим та насиченим днем — до того ж до кінця доби залишається кілька годин.

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А про те, чого чекати від п'ятниці, 27 грудня, йдеться в Таро-прогнозі від видання Slovofraza.

Овен — «Верховний Жрець» («Ієрофант»)

На Овнів чекає пошук гармонії та нові горизонти. Можливо, через навчання або консультацію з наставником вони можуть розпочати важливі проєкти та запровадити якісь стартапи.

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Телець — «Четвірка Жезлів»

День принесе Тельцям відчуття завершеності та задоволення. Слушний час для зміцнення сімейних зв'язків та створення нових спогадів.

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Близнюки — «Сімка Жезлів»

Близнюкам доведеться відстоювати свої інтереси. Впевненість у собі допоможе подолати будь-які перешкоди й придбати багатий досвід ділового спілкування.

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Рак — «Десятка Жезлів»

Ракам варто подумати про новий підхід до справ, іноді потрібно зробити крок назад, щоб набратися сил для подальших перемог.

Лев — «Двійка Денаріїв» (Пентаклів)

У Левів буде необхідність балансувати між різними аспектами життя. Завтра доведеться приймати важливі рішення, але варто проявити здоровий глузд, інакше легковажність може зіграти злий жарт.

Діва — «Маг»

Діви завтра відчують приплив енергії та натхнення, які допоможуть вам досягти бажаного. Перед вами відкриються нові можливості. Не втратьте свій шанс.

Терези — «Трійка Мечів»

Терезам доведеться зробити вибір, необхідний для вашого блага. Розум повинен узяти гору над емоціями. Оцінюйте на ситуацію об'єктивно і не бійтеся завершити те, що більше не приносить радості.

Скорпіон — «П'ятірка Денаріїв» (Пентаклів)

Для Скорпіонів день принесе тимчасові труднощі, які можуть спричинити почуття невизначеності. Підтримка близьких та впевненість у своїх силах допоможуть вам подолати цей етап.

Стрілець — «Закохані»

Завтра Стрільці можуть зустріти людину, з якою відчують особливий зв'язок. День також може вплинути на особисте життя. Але не забувайте про раціональний підхід.

Козоріг — «Шістка Жезлів»

День принесе вам впевненість у своїх силах та натхнення для нових здобутків. Але будьте готові долпраці, адже успіх вимагає постійної роботи та готовності до нових викликів.

Водолій — «Десятка Денаріїв» (Пентаклів)

День принесе стабільність, успіх та визнання. Ви можете відчути, що досягли того, чого довго прагнули. Насолоджуйтесь плодами своєї праці.

Риби — «Паж Мечів»

Рибам день принесе нові відкриття та усвідомлення. Завтра ви можете отримати важливу інформацію, яка допоможе вам краще зрозуміти свою ситуацію. Намагайтеся діяти дипломатично та уникати поспішних рішень, щоб зберегти гармонію у стосунках.

Нагадаємо, у гороскопі на сайті «ФАКТІВ» можна дізнатись, в якому місяці 2025 року у кожного знаку зодіаку найбільше шансів зустріти кохання.

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