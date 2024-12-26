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Мінімум чотири факти побиття та знущань: ДБР повідомило про підозру та шукає хрещеника командира 211-ї бригади ЗСУ

18:30 26 грудня 2024
Екс-комвзводу 211-ї бригади Владислав Пастух, фото соцмережі

Факти кумівства, знущань та хабарництва, розкриті у 211-й понтонно-мостовій бригаді ЗСУ, спонукали правоохоронців до дій. І якщо командир військової частини полковник Олег Побережнюк не з першої спроби, але був заарештований, правда вже вийшов під заставу, то його хрещеник екскомвзводу бригади Владислав Пастух — у бігах.

Так, Державне бюро розслідувань повідомило йому про підозру як мінімум по 4-х фактах побиття своїх підлеглих. Причому одного з них він побив двічі й прив'язав до дерев'яного хреста на 4 години.

Ще у двох випадках фізичні розправи були викликані записом одним з бійців відеозвернення з розповіддю про погані умови проживання у бригаді, та невдоволенням через звернення на «ти».

При цьому сам Владислав Пастух невідомо, де знаходиться, й ховається від слідства, тому ДБР інкримінує йому одразу дві статті: 426−1 «перевищення військових повноважень» та 407 «самовільне залишення частини». За першою статтею максимальне покарання передбачає до 5 років позбавлення волі, а за другою — до 3 років.

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Раніше «ФАКТИ» вже писали про скандал у 211-й бригаді та реакцію на нього з різних боків.

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