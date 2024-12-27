Щоб весь 2025-й рік був щасливим та успішним, заведіть вдома ці п'ять рослин

Флористи та знавці фен-шуй вважають, що деякі рослини є по-справжньому щасливими — вони приносять у дім добробут та залучають гроші. І це не тільки відоме багатьом «грошове дерево».

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Декілька таких домашніх рослин називають експерти Crown Pavilions, пише видання express.co.uk.

Вищезгадане грошове дерево символізує достаток та процвітання. Його, як рекомендують знавці фен-шуй, слід розміщувати на південно-східній стороні будинку. Рослину краще висаджувати навесні. Якщо зробити це раніше, то зростання грошового дерева буде сповільненим і, отже, гроші не приходитимуть так швидко, як того хотілося б.

Підсилити такий ефект допоможе ще одна рослина — товстянка овальна, яка в традиціях фен-шуй символізує процвітання й дружбу.

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Допомогти залучити удачу та позитивну енергію може бамбук, який радять завести саме у рік Зеленої Змії.

А для посилення романтики та створення балансу у відносинах експерти рекомендують завести в домі орхідеї. Так, фаленопсиси можуть тішити тривалим цвітінням. Часто вони випускають квітконоси взимку і можуть цвісти аж до весни.

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Ще одна «романтична» рослина — квіти персика. Вони символізують як романтику, так й процвітання.

Про те, які домашні рослини не потрібно розміщувати поряд на підвіконні, оскільки вони не уживаються з сусідами, читайте на нашому сайті.

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Фото Pixabay

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