Майже рік чекали на диво: в бою під Бахмутом загинув захисник з Прикарпаття
Майже рік невідомості і чекання… Ще 17 січня 2024 року сестра воїна Василя Войчишина із Рогатинської громади отримала сповіщення про те, що її брат зник безвісти. Відтоді любляче серце жило надією, що він повернеться додому.
«Телефонуючи з фронту, він казав: „Я тут роблю для України все, що можу. Ви ж моліться за мене“. І вони молилися… Проте у Бога на їхнього Василя були свої плани», — повідомляє Рогатинська громада.
Довгі місяці пошуків… На жаль, ДНК експертиза підтвердила невтішну новину — Василя Войчишина немає в живих. Йому навіки 50 років.
«Василь був наймолодшим сином із п’яти дітей у родині. Після служби в армії працював трактористом у колгоспі, пізніше — в обласній психіатричній лікарні. Коли не стало батьків, Василь проживав з сім’єю сестри Марії. Став добрим помічником у господарстві, був дуже працьовитим, мав золоті руки. Він був безвідмовним. Любив життя. Часто, навіть з фронту, офірував до церкви в рідному селі і просив про молитву».
Відомо, що Василя Войчишина мобілізували до лав Збройних сил України у квітні 2022 року. Він служив старшим стрільцем — оператором стрілецького відділення. Загинув відважний захисник 16 січня 2024 року поблизу населеного пункту Веселе Бахмутського району під час танкового і артилерійського обстрілу позицій ворогом.
У передріздвяні дні Василь Войчишин «на щиті» повернувся до рідного порога.
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