Майже рік чекали на диво: в бою під Бахмутом загинув захисник з Прикарпаття

Майже рік невідомості і чекання… Ще 17 січня 2024 року сестра воїна Василя Войчишина із Рогатинської громади отримала сповіщення про те, що її брат зник безвісти. Відтоді любляче серце жило надією, що він повернеться додому.

ВІДЕО ДНЯ

«Телефонуючи з фронту, він казав: „Я тут роблю для України все, що можу. Ви ж моліться за мене“. І вони молилися… Проте у Бога на їхнього Василя були свої плани», — повідомляє Рогатинська громада.

Довгі місяці пошуків… На жаль, ДНК експертиза підтвердила невтішну новину — Василя Войчишина немає в живих. Йому навіки 50 років.

«Василь був наймолодшим сином із п’яти дітей у родині. Після служби в армії працював трактористом у колгоспі, пізніше — в обласній психіатричній лікарні. Коли не стало батьків, Василь проживав з сім’єю сестри Марії. Став добрим помічником у господарстві, був дуже працьовитим, мав золоті руки. Він був безвідмовним. Любив життя. Часто, навіть з фронту, офірував до церкви в рідному селі і просив про молитву».

РЕКЛАМА

Відомо, що Василя Войчишина мобілізували до лав Збройних сил України у квітні 2022 року. Він служив старшим стрільцем — оператором стрілецького відділення. Загинув відважний захисник 16 січня 2024 року поблизу населеного пункту Веселе Бахмутського району під час танкового і артилерійського обстрілу позицій ворогом.

У передріздвяні дні Василь Войчишин «на щиті» повернувся до рідного порога.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» писали про загибель на війні молодшого сержанта з Вінниччини, який понад усе хотів побачити та обійняти своїх двох онучок.

РЕКЛАМА

111

Читайте нас у Facebook