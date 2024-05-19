Майже рік рідні сподівалися на диво: на Луганщині від артилерійського обстрілу загинув 32-річний боєць

Війна забрала ще одного мужнього захисника. На Хмельниччині поховали воїна Сергія Квятковського. Йому було лише 32 роки. Життя бійця обірвалось 30 червня 2023 року поблизу міста Кремінна, що на Луганщині, але весь цей час він був у статусі безвісти зниклого і родина чекала на диво…

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Відомо, що майбутній воїн виховувався у багатодітній сім’ї.

«Сергій закінчив 9 класів і сам почав заробляти на життя. Працював слюсарем на суконній фабриці, згодом — помічником майстра. З 2012 року їздив на роботу за кордон», — повідомляє Дунаєвецька громада.

У 2014 році чоловік зустрів своє кохання, познайомився з Людмилою, яка одна виховувала сина. Згодом — одружились. У молодої сім’ї народився син Дамір.

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18 квітня 2023 року Сергій Квятковський був призваний на військову службу по мобілізації. Два тижні проходив службу в Житомирі. Потім був направлений на навчання в Британію. Служив у Лимані на Донеччині, у місті Кремінна на Луганщині.

«З 30 червня минулого року Сергій перестав виходити на зв'язок з рідними, — повідомляють у громаді. — Доля захисника була невідомою. З того часу він вважався зниклим безвісти. Майже рік рідні вірили та надіялись, що він живий, сподівались на диво, однак його не сталося. Після проведення обміну тіл загиблих військовослужбовців було встановлено, що під час ворожого артилерійського обстрілу солдат загинув. Тривала процедура очікування аналізу ДНК. На жаль, підтвердилось найгірше… Захисникові було лише 32 роки… У нього залишились два сини, дружина, батьки, три сестри та брат».

Поховали захисника на місцевому кладовищі поряд з односельчанином-воїном Підлісним Миколою, який загинув з Сергієм в один день, але з різницею в майже рік відбулось поховання.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на Волині поховали воїна Володимира Козіна, вбитого під час реабілітації в Німеччині росіянином.

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