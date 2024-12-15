41.42 / 41.93 43.55 / 44.23
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Вибух біля ТЦК у Дніпрі: що відомо про терориста (фото, відео)

8:44 15 грудня 2024
Рубена Восканяна затримано в Дніпрі, фото СБУ

Нещодавно у Житомирі біля одного з відділків поліції спрацювала вибухівка — тоді був поранений поліцейський. Правоохоронці з'ясували, що серед диверсантів був чоловік з судимістю та кілька неповнолітніх, які діяли за замовлення російських спецслужб.

А напередодні у Дніпрі вибух пролунав біля будівлі ТЦК та СП — загинула людина, також були поранені, серед яких і правоохоронці. Наразі медики борються за їхні життя. Як повідомили в СБУ, правоохоронці «по гарячих слідах» затримали підривника.

З'ясувалося, що саморобний вибуховий пристрій заклав та привів в дію 37-річний мешканець Дніпропетровщини, який був раніше засуджений.

РЕКЛАМА
Чоловіка, який встановив вибухівку біля будівлі ТЦК та СП, затримали "по гарячих слідах", фото СБУ

В мережі вже назвали його ім'я — Рубен Восканян.

РЕКЛАМА
Рубена Восканяна затримали співробітники СБУ та Нацполіції, фото з відкритих джерел

Наразі вирішується питання щодо обрання фігуранту запобіжного заходу та оголошення йому про підозру за ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).

РЕКЛАМА

В Facebook є сторінка Рубена Восканяна. В особистих даних вказано, що людина народилася на Донеччині у місті Марганець. Згодом місцем проживання була вказана Одеса.

Нагадаємо, що наприкінці листопада двоє 14-річних хлопців здійснили теракт на Київщині — вони встановили вибухівку біля адмінбудівлі у Вишгородьському районі та привелі її в дію. На щастя, тоді ніхто не постраждав.

Російські спецслужби вигадують для українських підлітків «квести», залучаючи їх до диверсійної діяльності. Натомість в Службі безпеки України створили чатбот «Спали ФСБшника», куди просять повідомляти про відповідні пропозиції.

Фото СБУ

669

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Салат Оселедець під периною&nbsp;— Фото: molbuk.ua

Смачніше «шуби»: готуємо польський салат «Оселедець під периною»

Принцеса Кейт

«Помста» за принцесу Діану, або чому принц Гаррі буде дуже розчарованим

Пугачова довірила гроші аферистці, фото tochka.net

Алла Пугачова сама віддала майже 2 млн доларів: стало відомо, як Примадонна стала жертвою шахрайки Властиліни

Карти Таро, фото https://flyvi.io/

Водоліям — «Король Пентаклів», Скорпіонам — «Туз Жезлів», а Близнюкам — «Королева Кубків»: Таро-прогноз на 15 грудня

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту