Вибух біля ТЦК у Дніпрі: що відомо про терориста (фото, відео)

Нещодавно у Житомирі біля одного з відділків поліції спрацювала вибухівка — тоді був поранений поліцейський. Правоохоронці з'ясували, що серед диверсантів був чоловік з судимістю та кілька неповнолітніх, які діяли за замовлення російських спецслужб.

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А напередодні у Дніпрі вибух пролунав біля будівлі ТЦК та СП — загинула людина, також були поранені, серед яких і правоохоронці. Наразі медики борються за їхні життя. Як повідомили в СБУ, правоохоронці «по гарячих слідах» затримали підривника.

З'ясувалося, що саморобний вибуховий пристрій заклав та привів в дію 37-річний мешканець Дніпропетровщини, який був раніше засуджений.

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Чоловіка, який встановив вибухівку біля будівлі ТЦК та СП, затримали "по гарячих слідах", фото СБУ

В мережі вже назвали його ім'я — Рубен Восканян.

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Рубена Восканяна затримали співробітники СБУ та Нацполіції, фото з відкритих джерел

Наразі вирішується питання щодо обрання фігуранту запобіжного заходу та оголошення йому про підозру за ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).

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В Facebook є сторінка Рубена Восканяна. В особистих даних вказано, що людина народилася на Донеччині у місті Марганець. Згодом місцем проживання була вказана Одеса.

Нагадаємо, що наприкінці листопада двоє 14-річних хлопців здійснили теракт на Київщині — вони встановили вибухівку біля адмінбудівлі у Вишгородьському районі та привелі її в дію. На щастя, тоді ніхто не постраждав.

Російські спецслужби вигадують для українських підлітків «квести», залучаючи їх до диверсійної діяльності. Натомість в Службі безпеки України створили чатбот «Спали ФСБшника», куди просять повідомляти про відповідні пропозиції.

Фото СБУ

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