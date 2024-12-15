Вибух біля ТЦК у Дніпрі: що відомо про терориста (фото, відео)
Нещодавно у Житомирі біля одного з відділків поліції спрацювала вибухівка — тоді був поранений поліцейський. Правоохоронці з'ясували, що серед диверсантів був чоловік з судимістю та кілька неповнолітніх, які діяли за замовлення російських спецслужб.
А напередодні у Дніпрі вибух пролунав біля будівлі ТЦК та СП — загинула людина, також були поранені, серед яких і правоохоронці. Наразі медики борються за їхні життя. Як повідомили в СБУ, правоохоронці «по гарячих слідах» затримали підривника.
З'ясувалося, що саморобний вибуховий пристрій заклав та привів в дію 37-річний мешканець Дніпропетровщини, який був раніше засуджений.
В мережі вже назвали його ім'я — Рубен Восканян.
Наразі вирішується питання щодо обрання фігуранту запобіжного заходу та оголошення йому про підозру за ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).
В Facebook є сторінка Рубена Восканяна. В особистих даних вказано, що людина народилася на Донеччині у місті Марганець. Згодом місцем проживання була вказана Одеса.
Нагадаємо, що наприкінці листопада двоє 14-річних хлопців здійснили теракт на Київщині — вони встановили вибухівку біля адмінбудівлі у Вишгородьському районі та привелі її в дію. На щастя, тоді ніхто не постраждав.
Російські спецслужби вигадують для українських підлітків «квести», залучаючи їх до диверсійної діяльності. Натомість в Службі безпеки України створили чатбот «Спали ФСБшника», куди просять повідомляти про відповідні пропозиції.
Фото СБУ669
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