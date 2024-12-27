Курс долара у Новий рік: чого чекати від американської валюти

На Новий рік американська валюта традиційно «слабшає», оскільки диспропорції на ринку у вигляді високого попиту зазвичай немає, навпаки, багато українців у цей час продають долари частіше, ніж купують. Аналогічна ситуація, а значить і стабільність гривні, буде і на новий 2025-й рік.

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Такий прогноз «ФАКТАМ» дав начальник департаменту казначейства банку «Глобус» Тарас Лєсовий. На його думку, на початку нового року на валютному ринку не варто очікувати несподіваних сюрпризів: як і раніше, офіційний курс перебуватиме в діапазоні 41,8−42,1 грн/$. При цьому поточні курсові зміни на міжбанку і на готівковому ринку залишатимуться в межах системи змін, створеної завдяки політиці НБУ.

Слід зауважити, що завдяки збільшеній обліковій ставці до 13,5%, що позитивно вплинуло на «міць» гривні, попит на валюту дещо знизиться. Отже, обсяги валютних інтервенцій також можуть знизитися до «нормальних» $ 150−180 млн на день. Іншими словами, зараз на валютному ринку створено умови, які мінімізують інфляцію.

Щодо основних економічних чинників, які впливатимуть на валютний ринок, то це насамперед міжнародна фінансова підтримка (зокрема, дуже позитивні новини з Брюсселя: 2025 року ЄС обіцяє надати понад € 30 млрд від ЄС), кошти якої спрямовують головним чином на покриття бюджетних видатків, а також міжнародні валютні резерви, що дають змогу регулятору проводити гнучкішу та варіативнішу політику на валютному ринку.

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Загалом фахівець прогнозує курс долара з 30 грудня до 5 січня на рівні до 42,2 грн, і впродовж тижня курс не коливатиметься більше ніж 60−65 копійок за один долар.

- Незважаючи на досить напружене завершення 2024 року, у перші дні нового року на валютному ринку спостерігатиметься відносний «курсовий» спокій. Принаймні, незважаючи на непросту ситуацію, Україна убезпечена від різких валютних змін, — підсумовує Тарас Лєсовий.

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Нагадаємо, що банкіри очікують від курсу долара зростання в перші місяці року до 43 гривень за американську валюту.

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