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Україна

«Не применшуйте злочинів росії»: азовець «Калина» звернувся до влади

18:22 27 грудня 2024
Заступник командира бригади «Азов» Святослав Паламар «Калина»

В Офісі генпрокурора днями повідомили, що з моменту повномасштабного вторгнення росії в Україні загинули 596 дітей, поранення отримали 1 723 дитини. Зникли 1 944 дитини. Це колосальні цифри у розрізі країни. Також вважаються такими, що депортовані або тимчасово переміщені, понад 19 540 дітей. Проте заступник командира бригади «Азов» Нацгвардії України Святослав Паламар, який раніше висловився про публічні вбивства росіянами наших військовополонених, вважає ці дані неповними.

«Ви впевнені в цих цифрах? — гнівно звертається він у соцмережі. — Випадково не пропустили Маріуполь, Волноваху, інші тимчасово окуповані населені пункти з моменту повномасштабного вторгнення? Для чого оприлюднювати в такому форматі? Я говорив і продовжуватиму говорити, що в Маріуполі терористи з рф вбили десятки тисяч цивільних Українців, в тому числі дітей, про яких промовчали в цій заяві. Я не розумію, чому про це не говориться?»

Паламар заявив, що це неповні цифри й вони реально не відповідають дійсності, вони не розкривають всі злочини рф.

«На тимчасово окупованих територіях ми не можемо визначити точну кількість жертв цих покидьків. Але я вірю, що обов’язково наша прокуратура встановить кількість, цифри, імена та прізвища всіх загиблих громадян України, як би це не було важко, але це важливо», — підкреслив «Калина».

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що російська ракета у Кривому Розі вбила 12-річного хлопчика та його бабусю у їхньому власному будинку.

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