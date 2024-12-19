Недалекість і відсутність почуття гумору: у мережі образилися на заяву Холостяка

Головний герой тринадцятого сезону романтичного реаліті «Холостяк», ветеран війни Олександр з позивним «Терен», який нещодавно звернувся до підписників, зізнався, яка жінка має бути поряд з ним. На своїй сторінці у соціальній мережі «Терен» виклав допис з пунктами, де прописані всі його вимоги й заборони до майбутньої обраниці. Деякі з них викликали обурення у мережі.

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«Ну що ж, про мої червоні прапорці поговорили, тепер моя черга, — написав „Терен“. - Червоні прапорці в жінках: російськомовність. Не підтримую цього не те, що у стосунках, а й загалом. Неповага до всього українського. Гадаю, тут пояснювати не потрібно. Брак підтримки. Я багато пробую нового в житті. Можливо, не всі ці речі потрібні, але відчувати підтримку коханої — справді важливо. Відсутність самостійності. Для мене важливо, щоб моя кохана мала свої інтереси, цілі та можливості їх реалізовувати. Я залюбки допоможу в цьому. Недалекість. Відсутність почуття гумору. Невміння або небажання розуміти словник безбар’єрності. Небажання мати 5 дітей».

Саме останній пункт викликав найбільше обговорень серед підписників.

«Цікаво побачити ту, котра народить 5 дітей, буде їх самостійно виховувати і разом з тим матиме цілі і знаходитиме час для хоч якихось інтересів)», — додали у коментарях.

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«Мені цікаво, як Олександр буде забезпечувати ці 5 дітей і водночас допомагати дружині з їх вихованням та у побуті», — поставили питання.

«Якщо в майбутньому придумають, як чоловік може виносити дитину, то я хочу 10», — фантазували підписники.

«Як завжди, до жінки завищені очікування) і дітей народжуй, і при цьому кар'єру май, почуття гумору при дітях не загуби та купа купа всього, — обурилися у коментарях. — Знаходячись в третьому декреті, я розумію, наскільки це великі вимоги, маючи „маленьких“ дітей!»

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Раніше в ексклюзивному інтервʼю «ФАКТАМ» колишня учасниця «Холостяка» розказала про свої почуття до «Терена».

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