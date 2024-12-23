Я почувалася повністю оголеною: всі подробиці восьмого випуску «Холостяка»

Восьмий епізод романтичного реаліті «Холостяк» став найдраматичнішим. На його початку за серце головного героя змагалися три дівчини — Юстина, Анастасія та Інна. Одна з них на Церемонії троянд залишила шоу. За крок до фіналу вже традиційно дівчата знайомили Холостяка зі своїми родинами. Нагадаємо, в тринадцятому сезоні головний герой — ветеран війни, що втратив обидві ноги, Олександр «Терен».

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Першою на побачення запросила Холостяка Юстина. Пара зустрілася у старовинному замку і дівчина зізналася, що хоче відносин, як у графа з графинею.

«Так відносяться один до одного мої батьки», — сказала дівчина.

Сашко та Юстина були у замку 17 століття.

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«Сьогодні ми на Львівщині, — розказала дівчина. — У нас тут дуже багато замків і з дитинства проводжу там дуже багато часу. Тому я ще 5-річною уявляла, як виходитиму заміж у капличці при замку і святкуватиму там своє весілля. Я би дуже хотіла розділити цю історію з Олександром і побачити у ньому свого короля».

«Ти неймовірно красива», — зізнався «Терен».

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Дівчина зізналася, що ніколи ще не знайомила батьків з хлопцем, а тому дуже хвилюється.

«Не хвилюйся, все буде добре», — сказав Олександр.

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«Ти подобаєшся мені, — Юстина пристрастно поцілувала Холостяка. - Ми просто втопилися один в одному».

Дівчина познайомила Холостяка з родиною — батьками та молодшою сестрою.

«Як ти будеш будувати життя, якщо переможеш?» — запитала мама Юстину.

«Переїду до Києва», — відповіла дівчина.

Під час вечері з батьками, Олександр тримав Юстину за руку, а після зізнався, що йому дуже з нею затишно.

«Я побачив, що моя дитина щаслива, чого мені ще треба», — прокоментував тато Юстини.

Наступною була зустріч з батьками Анастасії. Перед тим дівчина запросила Сашка на парну медитацію, та розказала, що вперше проводить її зі своїм хлопцем. До речі, вона вперше знайомила і родичів зі своїм обранцем. У великому будинку у Збаражі зібралися мама, дві бабусі та дідусь Анастасії.

«Я весь час була на роботі, тому бабусі і дідусь займалися вихованням Анастасії», — підтвердила мама.

Бабусі — колишні вчительки — влаштували для Холостяка справжні іспити з математики та гуманітарних наук.

«З математикою у мене було завжди погано», — зізнався Холостяк.

Мама Анастасії розповіла про проблеми з донькою та непорозуміння між ними.

«Але зараз ми пройшли цей етап», — сказала жінка.

Побачення з родиною Анастасії завершилось у дівчині в кімнаті.

«Це мій простір, у якому я почуваюся затишно», — розповіла дівчина.

Александр зізнався, що поруч з нею не може встояти і пристрастно почав її цілувати.

«Під кінець вечора я почувалася повністю оголеною», — зізналася Анастасія.

Інна не змогла влаштувати побачення зі своєю родиною у рідному Харкові — місто було під активними обстрілами росіян. У Київ приїхали двоюрідна сестра дівчини та її батьки. Інна повела Сашка до боулінгу, який дуже полюбляє, а продовжився вечір за родинною вечерею.

«Ви були у Німеччині на весіллі Інни?» — запитав Холостяк маму та тата Інни.

Коли дізнався, що їі родина до останнього не знала, що вона одружена, дуже засмутився.

«Я не хотіла доносити цю інформацію, — пояснила Інна. — Тоді були такі обставини. Це був шлюб по любові, а потім партнерські відносини».

Також дівчина вперше розказала, що її чоловік був на чотири роки її молодший. Незважаючи на непорозуміння, Інна була впевнена, що отримає свою троянду. А от Юстина та Анастасія сумнівалися. Першою квітку отримала Інна. Холостяк тримав інтригу та запросив до себе Юстину.

«Ти чудова дівчина, дуже розумна, красива, але моє серце поряд з тобою не бʼється частіше», — сказав «Терен» та відпустив дівчину.

Юстина розплакалася, покидаючи реаліті, але обняла Сашка та побажала йому знайти своє кохання.

«Все, що я тут пережила, це не прикол, це кохання, — сказала дівчина. — Все буде добре…«

У фіналі проєкту Холостяк познайомить Інну та Анастасію зі своїми батьками.

В ексклюзивному інтервʼю «ФАКТАМ» колишня учасниця «Холостяка» розповіла про закулісся реаліті.

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